4月1カ月で金17トンを純購入、世界の中央銀行が買い増しを再開

金業界の国際団体であるワールド・ゴールド・カウンシル（WGC）の6月3日の発表によると、2026年4月に世界の中央銀行による金の純売買は、前月の大規模な売り越しから一転して17トンの買い越しだったとのことです。

ポーランド国立銀行は4月に14トンの金を購入し、世界最大の買い手の地位を維持しました。同行の金準備高は595トンに達し、同国の公式総準備資産の30％を占めることになりました。ポーランドは年初来で累計45トンの金を純購入しました。

中国人民銀行の公式サイトによると、4月末時点で中国の金準備高は前月比26万オンス（約8．09トン）増の7464万オンス（約2321．56トン）に達し、18カ月連続の増加でした。WGCによると、中国人民銀行の4月単月の金購入量は2024年12月以来2番目の多さでした。

世界全体では、東欧とアジアの中央銀行の金購入の動きは引き続き堅調で、世界の金購入の主力です。過去36カ月間、東欧の中央銀行は平均して毎月12トン、アジアの中央銀行は毎月11トンの金を買い増しました。同じ期間の世界全体の中央銀行の純購入量は月間29トンでした。

WGCが2025年に世界の中央銀行を対象に行った調査では、回答者の95％が今後12カ月間で世界の金準備高が増加すると予想し、回答者の43％が自国の金準備は増えると表明しました。この二つの割合はいずれも前年より大幅に上昇しました。（提供/CGTN Japanese）