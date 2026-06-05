Phoenixxは、『ダンジョン崩し』をNintendo Switch、iOS、Android向けに、6月18日より配信することを発表した。

【画像あり】冒険者を解放してダンジョンを壊しまくれ！ スクリーンショット

本作は、『勇者30』『百人勇者』などのディレクターを務めた吉田浩太郎氏が開発を手がけるダンジョン“破壊”シューティングゲーム。破壊魔法を操る魔女となり、ダンジョンを粉々に破壊していく内容で、シンプルな操作による爽快感と短時間でプレイ可能な気軽さを特徴としている。

ダンジョン内に落ちているアイテムを獲得したり、囚われた冒険者を解放することで、弾の攻撃力上昇、リロード時間の短縮、一度に撃てる弾数の増加など、短時間で明確にパワーアップする設計となっている。これまで壊せなかった堅い壁を突破した時の手触りも、本作ならではの爽快感として用意されている。

Steam版ではすでに累計販売本数4万本を突破。発売後も継続的なアップデートが重ねられ、限界に挑戦するエンドレスモード「無限ダンジョン」、タイムアタック形式の「早崩しチャレンジ」、強化された壁と敵が登場する高難易度モード「ハードダンジョン」など、多彩なゲームモードが実装されている。

あわせて、配信に先駆けて6月4日よりニンテンドーeショップにて予約受付がスタート。配信を記念した30%OFFのローンチセールも実施されており、通常価格980円（税込）が686円（税込）で購入可能となっている。セール期間は6月30日23時59分まで。

（文＝リアルサウンドテック編集部）