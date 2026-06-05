阿部亮平がブラウンでまとめた上品なスーツの着こなし披露！すらり全身ショットに「スタイル良すぎる」「脚長い」「お肌ツヤツヤ」2週間ぶりの生放送後に爽やかスマイル

【写真＆動画】阿部亮平のスマートなスーツの着こなし

Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ZIP!』（日本テレビ系）のオフショットを公開し、注目を集めている。

■阿部亮平『ZIP!』スタジオでスーツ姿を披露

阿部は「ZIP! ありがとうございました 行ってらっしゃ～い」とつづり、1枚の写真を投稿した。

公開されたのは、『ZIP!』のセット前で撮影された全身ショット。阿部はブラウンのスーツにストライプシャツ、ボルドーカラーのネクタイを合わせた上品なコーディネートを披露している。

襟元に手を添えながら微笑む姿が印象的で、落ち着いた色味のスーツをスマートに着こなし、すらりとしたスタイルも際立つ。番組セットのポップな雰囲気の中でも、落ち着いたスーツ姿が存在感を放っている。

5月29日の放送で、阿部はSnow Manのグループ活動のため、同番組を欠席していた。

2週間ぶりの『ZIP!』出演後に公開されたオフショットに、ファンからは「癒やされる」「スーツ姿かっこいい」「スタイル良すぎる」「今日も爽やか」「お肌ツヤツヤ」「脚長い」「髪伸びたね」などの声が寄せられている。