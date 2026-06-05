「あのようなことは起きない」2014年大会の惨敗を知る長友佑都が”異例”吉麻也田の再合流に言及【日本代表】
北中米ワールドカップに臨む日本代表に驚きのニュースが舞い込んだ。５月31日のアイスランド戦で「一旦区切り」と代表活動を終えた吉田麻也がサポートプレーヤーとして現地６月５日から再びチームに帯同することになった。
４日の練習前に山本昌邦技術委員長から明かされたが、この構想自体はアイスランド戦前から温められていたという。吉田が現役選手で本人やクラブとの調整もあり、５日の合流になったそうだ。
この決定を受け、盟友・長友佑都は”異例”の吉田の再合流について次のように言及した。
「心強い存在。彼の経験はなかなかない。オリンピックとワールドカップをいずれも３回戦っている選手はそういないので。アメリカのことを知っているのは大きいですよ。時差、暑さ、環境、グラウンド面も含めて。全部知っているわけではないけど、かなりの情報を持っているんじゃないですか、アメリカについては」
グループリーグ敗退に終わった2014年大会の悔しさを知る３人──長友、長谷部誠コーチ、そして吉田。彼らの経験はチームにとって大きな財産となるはずだ。
「日本サッカー界は色々と経験しているので、あのようなことは起きないと信じています。問題ないですよ」
長友が「心強い存在」と語ったように、経験豊富な吉田の存在はピッチ外でも大きな価値を持つ。悲願のワールドカップ制覇を目指す日本代表にとって、その経験は大きな武器となりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
４日の練習前に山本昌邦技術委員長から明かされたが、この構想自体はアイスランド戦前から温められていたという。吉田が現役選手で本人やクラブとの調整もあり、５日の合流になったそうだ。
「心強い存在。彼の経験はなかなかない。オリンピックとワールドカップをいずれも３回戦っている選手はそういないので。アメリカのことを知っているのは大きいですよ。時差、暑さ、環境、グラウンド面も含めて。全部知っているわけではないけど、かなりの情報を持っているんじゃないですか、アメリカについては」
グループリーグ敗退に終わった2014年大会の悔しさを知る３人──長友、長谷部誠コーチ、そして吉田。彼らの経験はチームにとって大きな財産となるはずだ。
「日本サッカー界は色々と経験しているので、あのようなことは起きないと信じています。問題ないですよ」
長友が「心強い存在」と語ったように、経験豊富な吉田の存在はピッチ外でも大きな価値を持つ。悲願のワールドカップ制覇を目指す日本代表にとって、その経験は大きな武器となりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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