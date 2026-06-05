

左から金ちゃん、小堀裕之、山根良顕、野々村友紀子、本並健治、後上翔太（C）MBS

野々村友紀子が、６月７日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に出演。テーマは『妻がなぜ怒るのか分からない夫たちの悩み解決SP』。夫たちが日頃から抱く「なぜそこまで怒るの？」という疑問の裏にある、妻たちの真のメッセージを完全解剖していく。

現代の日本社会で多くの家庭が直面する永遠のテーマ「夫婦のすれ違い」。今回は、数々のメディアで鋭い一喝を放ち、世の妻たちから絶大な支持を集める野々村友紀子先生による大人気企画「熱血授業」が開講する。

授業には、鬼越トマホーク・金ちゃん、アンガールズ・山根良顕、純烈・後上翔太、本並健治、2丁拳銃・小堀裕之といった既婚男性陣が集結し、日頃から溜め込んでいる不満や悩みを野々村先生にぶっちゃける。しかし、先生から浴びせられるのは、胸のすくようなマシンガントークと圧倒的な正論の数々。男性陣はたちまち、ぐうの音も出ない状態に追い込まれていくこととなる。

まずは、男性陣から上がった「家事を頼まれた時に“後でやる”と言ったら怒られる」という切実な悩みに対し、野々村先生の一閃が炸裂する。さらに「家事リスト211項目＋季節の家事リスト85項目」という、想像を絶する膨大な現実を突きつけられた夫たちは、言葉を失うしかない。そして夫たちの主張を裏付けるかのように、妻たちからの容赦ない反撃が幕を開ける。まず、金ちゃんが普段行う家事の実態や寝かしつけに対する本音が、妻の証言VTRによって次々と明かされ、スタジオの空気が一変。さらに、夫たちの発言を裏で一言一句チェックしていた本並健治の妻・丸山桂里奈が、なんとスタジオに直接襲来を果たす。リアルな夫婦喧嘩の延長戦へと突入し、教室は一気に緊張感と笑いに包まれる。

授業の後半では、野々村先生が実践する具体的な夫婦円満メソッドが紹介される。夫が積極的に家事をするようになるための「しない3箇条」や、パートナーの良い部分に目を向けることで感情的なイライラを劇的に減らすスマホを活用した「褒めメモ」のテクニックを、野々村先生が実際に行っている秘蔵のメモと共に公開する。そして授業の締めくくりとして、野々村先生が自身の母親から受け継いだという珠玉の教えが披露される。それぞれの家庭が抱える「家事・育児の理想と現実」。これを見れば、明日からのパートナーへの接し方がガラリと変わるかもしれない、濃厚な「夫婦円満を保つ秘訣」をお届けする。

番組情報

「日曜日の初耳学」

MBS／TBS系全国ネット放送2026年6月7日（日）22時00分〜22時54分 OA■出演者[ＭＣ]

林修

大政絢[スタジオゲスト]

※50音順大家志津香、澤部佑（ハライチ）、芝田璃子、田村淳、中島健人[VTR出演] 野々村友紀子金ちゃん（鬼越トマホーク）、後上翔太（純烈）、小堀裕之（２丁拳銃）、本並健治、山根良顕（アンガールズ）、丸山桂里奈