TWS、ワールドカップ韓国代表の公式応援ソングをリリース！選手たちに熱いエール

TWSが、ワールドカップ韓国代表選手の公式応援ソングをリリースする。

TWSは、「FIFAワールドカップ2026」に出場する韓国代表選手たちの勝利を願い、公式応援ソング『Dream With Us』をリリースする。

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同曲は、「共に奇跡を信じれば、奇跡は始まる」という希望に満ちたメッセージを込めた楽曲で、一つの夢に向かって走り続ける熱い青春を描いている。

（画像＝PLEDISエンターテインメント、JTBC）

『Dream With Us』は、6月4日に米ソルトレイクシティで行われた韓国代表とエルサルバドル代表の最終評価試合で初公開された。TWSの爽やかでエネルギッシュな歌声がスタジアムに響き渡り、注目を集めた。

同日、JTBCの公式SNSには、赤いTシャツを着たTWSのメンバーたちが太極旗を振りながら「大韓民国ファイト！」と叫ぶプロモーション映像も公開された。

TWSは昨年10月に韓国サッカー協会（KFA）のアンバサダーに任命されて以来、韓国代表チームとファンをつなぐ架け橋として活動してきた。

当時、ソウルワールドカップ競技場で行われたブラジル戦のハーフタイムショーに出演した彼らは、豪雨の中でも完成度の高いパフォーマンスを披露し話題を集めた。また最近では、ワールドカップを前に開催されたポップアップイベントの広報活動にも参加した。

TWSは、「歌を通じて韓国代表チームに力を届けられることを本当にうれしく思う」と語り、「選手の皆さんがワールドカップに向けて熱心に準備してきた分、素晴らしい試合ができるように、僕たちTWSも全力で応援します」と伝えた。

なお、公式応援ソング『Dream With Us』は、6月11日午後6時にリリースされる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。