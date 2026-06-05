中島健人の主演作で「好きな作品」ランキング！ 2位『未満警察 ミッドナイトランナー』、では1位は？
主演として数々の作品をけん引してきた中島健人さん。印象に残るキャラクターづくりが光る主演作がそろっています。
All About ニュース編集部は5月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「中島健人出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「中島健人の主演作で好きな作品」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、2020年放送のドラマ『未満警察 ミッドナイトランナー』（日本テレビ系）です。現在は「Number_i」として活動する平野紫耀さんとダブル主演を務めた話題作。
頭脳派でちょっと抜けているところもある本間快を中島さんが、やんちゃで熱血タイプの一ノ瀬次郎を平野さんが好演しています。2人は「ジロカイ」コンビとしてSNSでも人気を集め、独自のバディ感を確立しました。
回答者からは「バディものとしてとてもおもしろくて、好きです」（60代男性／新潟県）、「ハマって何回も見てる」（30代女性／茨城県）、「平野紫耀君演じる同僚とのやり取りが面白かった」（50代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、韓国ドラマのリメイク版となった『彼女はキレイだった』（カンテレ・フジテレビ系／2021年）です。中島さんは初共演となる小芝風花さんとダブル主演を務めています。
さえない太っちょからイケメンになった長谷部宗介と、クラスの人気者の美少女から残念女子になった佐藤愛という、真逆の成長を遂げた2人のすれ違う初恋を描く物語。親友や上司を巻き込んだ複雑な四角関係や、毎話盛り込まれる胸キュンシーンにも注目です。
回答コメントでは「ドラマの流れも好きだし 演技も上手いからのめり込めるから」（30代女性／神奈川県）、「原作の良さもあるけど、キャラクターと本人があっていた。チャラついてないキャラが好き」（30代女性／東京都）、「クールだけど優しさのあるキャラクターが魅力的で、中島健人らしさがしっかり出ていたと思います」（40代男性／北海道）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は5月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「中島健人出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「中島健人の主演作で好きな作品」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：『未満警察 ミッドナイトランナー』（本間快）／48票
2位にランクインしたのは、2020年放送のドラマ『未満警察 ミッドナイトランナー』（日本テレビ系）です。現在は「Number_i」として活動する平野紫耀さんとダブル主演を務めた話題作。
回答者からは「バディものとしてとてもおもしろくて、好きです」（60代男性／新潟県）、「ハマって何回も見てる」（30代女性／茨城県）、「平野紫耀君演じる同僚とのやり取りが面白かった」（50代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：『彼女はキレイだった』（長谷部宗介）／65票
1位にランクインしたのは、韓国ドラマのリメイク版となった『彼女はキレイだった』（カンテレ・フジテレビ系／2021年）です。中島さんは初共演となる小芝風花さんとダブル主演を務めています。
さえない太っちょからイケメンになった長谷部宗介と、クラスの人気者の美少女から残念女子になった佐藤愛という、真逆の成長を遂げた2人のすれ違う初恋を描く物語。親友や上司を巻き込んだ複雑な四角関係や、毎話盛り込まれる胸キュンシーンにも注目です。
回答コメントでは「ドラマの流れも好きだし 演技も上手いからのめり込めるから」（30代女性／神奈川県）、「原作の良さもあるけど、キャラクターと本人があっていた。チャラついてないキャラが好き」（30代女性／東京都）、「クールだけど優しさのあるキャラクターが魅力的で、中島健人らしさがしっかり出ていたと思います」（40代男性／北海道）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)