就寝中の猫にやってはいけないこと3つ

1.大きな音や声を出す

猫はとても聴覚が鋭く、人には聞こえないような高い音まで察知できるといわれています。そのため、眠っているそばで大きな声を出したり、物音を立てたりすると、安心していた睡眠を妨げてしまい、大きなストレスにつながることがあります。

猫が休んでいるときは、ドアの開閉音や足音にも気を配り、掃除機や洗濯機など音の大きい家電の使用もなるべく控えると安心です。小さな子どもがいる家庭では完全に静かにするのは難しいですが、寝床を別室や静かな場所に用意するなどの工夫で、猫が落ち着いて眠れる環境を整えてあげましょう。

2.無理にスキンシップをとる

また、眠っている猫に無理やりスキンシップをとる行為も避けたいところです。猫にとって寝床は、自分の縄張りの中でも特に安心できる大切な空間。そこで眠っている最中に抱き上げられたり、別の場所へ移動させられたりすると、安心していた環境を突然壊されたように感じてしまいます。

たとえ愛情表現のつもりでも、猫にとっては不快で恐怖を伴う場合があるのです。「就寝中の無防備な状態のときに突然抱き上げられるような不快な経験が繰り返されると、猫は飼い主の行動を「予測できない危険なもの」と認識し、近づいただけで逃げたり、身を守るために防衛的な攻撃（噛む・引っかく）を起こしたりするリスクが高まります。

3.何度も写真を撮る

さらに、寝顔が可愛いからといって、何度も写真を撮るのも控えたほうがよいでしょう。撮影時のシャッター音やフラッシュは、眠っている猫を驚かせてしまう原因になります。良い写真を撮ろうと顔を近づけすぎた結果、起こしてしまうことも少なくありません。

もし寝ている姿を撮影したいのであれば、静かな環境を保ちつつ、できるだけ距離を取ってそっと撮ることが大切です。猫が安心して眠れる時間を邪魔しないことが、信頼関係を築く上でも重要なのです。

関係が崩れかねない理由

眠っている猫は、とても無防備な状態にあります。そのため、急に起こしたり驚かせたりすると、「この人は危険かもしれない」と警戒心を抱いてしまうことがあります。

一度不信感を持たれると、距離を縮めるのは簡単ではありません。だからといって、焦って無理に抱っこしたり構ったりするのは逆効果。猫のペースを大切にしながら、普段のお世話や遊びを丁寧に続けることが信頼関係につながります。

心身に与える悪影響

猫にとって睡眠は、単なる休息ではなく心身の健康を維持するために欠かせない大切な時間です。しかし、眠っている最中に何度も起こされたり、落ち着いて眠れない環境が続いたりすると、大きなストレスを抱えてしまいます。

ストレスが蓄積すると、イライラしやすくなったり、飼い主に攻撃的になることもあるそうです。また、睡眠不足は免疫力や体力の低下にもつながり、体調を崩しやすくなる原因にもなります。

さらに、十分に眠れないことで情緒が不安定になったりする可能性もあるため注意が必要です。猫が安心してぐっすり眠れる環境を整え、寝ているときは静かに見守ってあげることが大切です。

まとめ

眠っている猫を無理に起こす行為は、大きなストレスを与えてしまうため注意が必要です。十分に眠れない状態が続くと、不機嫌になるだけでなく、体調や心の健康に悪影響を及ぼすこともあります。その結果、猫が飼い主を警戒し、距離を取るようになる可能性もあるでしょう。

猫は安心できる場所でしっかり眠ることで、起きている時間を元気に過ごせます。愛猫の健康を守るためにも、睡眠中はそっと見守ってあげることが大切です。

(獣医師監修：葛野莉奈)