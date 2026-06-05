木村拓哉が白Tシャツをさらりと着こなす！曇り空も味方につけた絵画のような1枚

【写真】木村拓哉の最新ショット／木村拓哉の白Tシャツコーデ

木村拓哉が自身のInstagramを更新。曇り空を背景にした近影を公開した。

■木村拓哉「体調管理、お互いに気を付けましょうね！」

木村は「低い雲に睨まれながら…。気温のアップダウンも激しいですね…。体調管理、お互いに気を付けましょうね！」とつづり、1枚の写真を投稿した。

公開されたのは、曇り空を背景に撮影されたローアングルショット。木村は、白のTシャツにサングラスを合わせたラフなスタイルで登場した。

風を感じるような無造作ヘアや、空を見上げるような横顔も印象的。重たい雲の下でも存在感を放っている。

■ストーリーズでは愛犬との散歩ショットも

また、ストーリーズでは、愛犬との散歩中の写真も公開。「涼しさに満足さん…。」とつづり、赤い地面の上にちょこんと座る愛犬の姿を投稿した。

木村の足元にはスニーカーとカーキのパンツが写っており、リードを持って散歩を楽しむ様子がうかがえる。気温の変化に触れた投稿とあわせて、愛犬との穏やかな日常が伝わる1枚となっている。

■木村拓哉の白Tシャツコーデ

シンプルな白Tシャツを着こなした姿は、これまでもたびたび注目を集めてきた。飾らないアイテムながら、サングラスやアクセサリー、羽織りの合わせ方で印象を変え、木村らしい大人のカジュアルスタイルを見せている。