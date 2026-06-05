元AKB48鈴木優香、ニーハイソックス×ガーターベルトで圧巻スタイル 3ヶ月連続デジタル写真集が完結
元AKB48でYouTuberとして活動する鈴木優香（25）が5日、最新デジタル写真集『After Bloom』を発売した。4月から3ヶ月連続で刊行されてきたデジタル写真集シリーズの第3弾で、完結作となる。
【別カット】レース水着×ガーターベルトで魅惑の目線を向ける鈴木優香
本作では、鮮やかなエメラルドグリーンのビキニ姿で抜群のプロポーションを披露。爽やかなブルーのビキニカットでは、柔らかな光が差し込むベッドの上でくつろぐ姿を収め、自然体の魅力を見せている。
さらに、レースの黒水着にニーハイソックスとガーターベルトを合わせた衣装にも挑戦。これまでとはひと味違う大人の表情をのぞかせ、圧巻のスタイルと美貌で存在感を放っている。
鈴木は「今回のデジタル写真集は、今までとはまた少し違った大人っぽさや自然体の表情がたくさん詰まった一冊になっています」とコメント。「ページをめくるたびにドキッとしてもらえたり、ちょっと旅行気分みたいに一緒に楽しんでもらえたらうれしいです」とアピールした。
鈴木は2000年8月15日生まれ、静岡県出身。2021年にAKB48を卒業後、YouTuberとして活動を開始し、公式チャンネルの登録者数は50万人を突破している。今回の作品は、グラビアで培った表現力と大人の魅力が詰まった1冊となっている。
【別カット】レース水着×ガーターベルトで魅惑の目線を向ける鈴木優香
本作では、鮮やかなエメラルドグリーンのビキニ姿で抜群のプロポーションを披露。爽やかなブルーのビキニカットでは、柔らかな光が差し込むベッドの上でくつろぐ姿を収め、自然体の魅力を見せている。
鈴木は「今回のデジタル写真集は、今までとはまた少し違った大人っぽさや自然体の表情がたくさん詰まった一冊になっています」とコメント。「ページをめくるたびにドキッとしてもらえたり、ちょっと旅行気分みたいに一緒に楽しんでもらえたらうれしいです」とアピールした。
鈴木は2000年8月15日生まれ、静岡県出身。2021年にAKB48を卒業後、YouTuberとして活動を開始し、公式チャンネルの登録者数は50万人を突破している。今回の作品は、グラビアで培った表現力と大人の魅力が詰まった1冊となっている。