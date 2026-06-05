【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは特徴的な髪型
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、その土地の作物、その場から離れる振る舞い、あるいは比率を意識した整髪様式という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ん
た□□り
し□□ん
ヒント：地元で収穫される野菜などのこと。今までいた場所から離れていくこと。そして、おでこを出してきっちり分けるヘアスタイルを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「ちさ」を入れると、次のようになります。
ちさん（地産）
たちさり（立ち去り）
しちさん（七三）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、地元で育まれた食べ物から、その場からの退去、さらにはビジネスシーンでもおなじみの髪型までを網羅しました。共通する「ちさ」という響きが、地域の恵みを感じる言葉、人の動きを表す表現、身だしなみに関する定番のスタイルを心地よいリズムでつなぎ合わせています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、その土地の作物、その場から離れる振る舞い、あるいは比率を意識した整髪様式という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ん
た□□り
し□□ん
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正解：ちさ正解は「ちさ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちさ」を入れると、次のようになります。
ちさん（地産）
たちさり（立ち去り）
しちさん（七三）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、地元で育まれた食べ物から、その場からの退去、さらにはビジネスシーンでもおなじみの髪型までを網羅しました。共通する「ちさ」という響きが、地域の恵みを感じる言葉、人の動きを表す表現、身だしなみに関する定番のスタイルを心地よいリズムでつなぎ合わせています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)