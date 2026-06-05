「就活はしていない」東大卒・大食いアイドルが明かす“異色の半生”。2度の留年、“安定”よりも選んだもの
東大卒で大食いというキャラクターが話題となっているアイドルグループ「I’mew（あいみゅう）」の中澤莉佳子さん（27歳）。
10代の頃は進学校に通う真面目な女の子だったというが、東大在学時にミス東大準グランプリを受賞した。そんな彼女がアイドルを目指したきっかけとは？
◆親の期待を背負った中学受験での挫折
――小さい頃から勉強が得意だったんですか？
中澤：得意でした。なんか、自慢みたいになっちゃうんですけど……。でも、できちゃったんですよね。お父さんが東大卒で、お母さんがお医者さんなんです。まあ、よさげな血が入っていて（笑）。お姉ちゃんがいるのですが、普通で女子大から大学院に進学しています。
――お姉さんも大学院に通われているので、一般的に見たら教育熱心な家庭な感じがします。
中澤：お姉ちゃんも中学受験をしているのですが、校則も緩くて制服も可愛くて楽しい学校を選んだんですよ。でも私は成績が良かったので「行けるなら偏差値の高い学校へ」と親に言われていました。頑張ったのですが、中学受験ではめっちゃ落ちました。第一志望から2、3校全滅して。最終的には横浜共立学園中学という女子校に進学しました。
――進学先は、東大受験を目指すような雰囲気でしたか？
中澤：いえ。早慶への進学者が多い学校で、東大合格者は年に1人いるかどうかという環境でした。“東大を目指した”というよりも、東大受験という選択肢が自分の中にずっとあった感じなんです。
◆東大模試を“ブッチ”してアイドルフェスへ
――学生時代は、ずっと勉強一筋でしたか？
中澤：最初はぜんぜん勉強に全振りしてなかったです。アイドルオタクもしていました。高2の夏には、母親がお金を払ってくれた東大模試をブッチして、TIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）に行きました。だってTIFの方が楽しいし、模試なんて行かなくていいかなって（笑）。
――アイドルへの興味はいつくらいからありましたか？
中澤：小学生の頃にAKB48が大好きで、親に「アイドルになりたいからオー ディションを受けたい」って言ったこともあるんです。「全部、自分の責任でやるならやりなさい」ってコテンパンに言われて。まだ12歳くらいの私にはそんな勇気もなくて諦めました。中高も芸能活動禁止の厳しい女子校だったので“アイドルになりたい”という気持ちは、ずっと胸の奥にしまい込んでいました。
――そこから東大受験を本気で意識したのはいつ頃ですか。
中澤：高3の時に、「あと数ヶ月頑張ったら人生変わるかもしれない」って思い立って目指すようになりました。元々、数学が得意だったのですが、私が受験した年は数学が好きな人には簡単な年だったんですよ。運が良く現役で理科一類に合格しました。
◆“東大女子”は、負けず嫌い
――そこからアイドル活動を始めたのですか？
中澤：大学2年の時にもオーディションを受けようとしたけれど、お母さんから「アイドルは不安定な世界だし、危ないこともいっぱいあるから応援できない」って言われたんです。その代わり、大学でアイドルの振りコピをするサークルで活動をして、アイドルへの気持ちは少し消化できていました。でも一度でも挑戦してみないと、この気持ちは一生収まらないんだろうなって感じていました。
――アイドルになってからは、順調でしたか？
中澤：いえ。あいみゅうに加入する前に、べつのグループでも活動していました。そこはもう運営がぐちゃぐちゃになっちゃって……。最終的に一年ももたないで活動終了してしまったんです。あいみゅうに加入してからは、大学も卒業をしてお仕事としてアイドルをしているのを家族にも認めてもらっています。お母さんから「ちゃんと税金も払ってね」って言われます（笑）。
10代の頃は進学校に通う真面目な女の子だったというが、東大在学時にミス東大準グランプリを受賞した。そんな彼女がアイドルを目指したきっかけとは？
◆親の期待を背負った中学受験での挫折
――小さい頃から勉強が得意だったんですか？
中澤：得意でした。なんか、自慢みたいになっちゃうんですけど……。でも、できちゃったんですよね。お父さんが東大卒で、お母さんがお医者さんなんです。まあ、よさげな血が入っていて（笑）。お姉ちゃんがいるのですが、普通で女子大から大学院に進学しています。
中澤：お姉ちゃんも中学受験をしているのですが、校則も緩くて制服も可愛くて楽しい学校を選んだんですよ。でも私は成績が良かったので「行けるなら偏差値の高い学校へ」と親に言われていました。頑張ったのですが、中学受験ではめっちゃ落ちました。第一志望から2、3校全滅して。最終的には横浜共立学園中学という女子校に進学しました。
――進学先は、東大受験を目指すような雰囲気でしたか？
中澤：いえ。早慶への進学者が多い学校で、東大合格者は年に1人いるかどうかという環境でした。“東大を目指した”というよりも、東大受験という選択肢が自分の中にずっとあった感じなんです。
◆東大模試を“ブッチ”してアイドルフェスへ
――学生時代は、ずっと勉強一筋でしたか？
中澤：最初はぜんぜん勉強に全振りしてなかったです。アイドルオタクもしていました。高2の夏には、母親がお金を払ってくれた東大模試をブッチして、TIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）に行きました。だってTIFの方が楽しいし、模試なんて行かなくていいかなって（笑）。
――アイドルへの興味はいつくらいからありましたか？
中澤：小学生の頃にAKB48が大好きで、親に「アイドルになりたいからオー ディションを受けたい」って言ったこともあるんです。「全部、自分の責任でやるならやりなさい」ってコテンパンに言われて。まだ12歳くらいの私にはそんな勇気もなくて諦めました。中高も芸能活動禁止の厳しい女子校だったので“アイドルになりたい”という気持ちは、ずっと胸の奥にしまい込んでいました。
――そこから東大受験を本気で意識したのはいつ頃ですか。
中澤：高3の時に、「あと数ヶ月頑張ったら人生変わるかもしれない」って思い立って目指すようになりました。元々、数学が得意だったのですが、私が受験した年は数学が好きな人には簡単な年だったんですよ。運が良く現役で理科一類に合格しました。
◆“東大女子”は、負けず嫌い
――そこからアイドル活動を始めたのですか？
中澤：大学2年の時にもオーディションを受けようとしたけれど、お母さんから「アイドルは不安定な世界だし、危ないこともいっぱいあるから応援できない」って言われたんです。その代わり、大学でアイドルの振りコピをするサークルで活動をして、アイドルへの気持ちは少し消化できていました。でも一度でも挑戦してみないと、この気持ちは一生収まらないんだろうなって感じていました。
――アイドルになってからは、順調でしたか？
中澤：いえ。あいみゅうに加入する前に、べつのグループでも活動していました。そこはもう運営がぐちゃぐちゃになっちゃって……。最終的に一年ももたないで活動終了してしまったんです。あいみゅうに加入してからは、大学も卒業をしてお仕事としてアイドルをしているのを家族にも認めてもらっています。お母さんから「ちゃんと税金も払ってね」って言われます（笑）。