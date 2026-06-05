マツダのスクラムバンに追加された新グレードとは

マツダは2026年5月28日、軽商用車「スクラムバン」および軽乗用車「スクラムワゴン」の一部商品改良を実施し、新たな仕様を発売しました。

そんな新しくなったスクラムバンにおいて、新グレードとなる「BUSTER TURBO」が追加されています。いったいどのようなモデルなのでしょうか。

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スクラムシリーズは、1989年に初代が登場し、当初からスズキ「エブリイ」シリーズのOEMを受けている軽バン・ワゴンです。

ワゴンタイプは1999年に追加され、現行モデルは2015年に登場した5代目、ワゴンは3代目にあたります。

現行モデルのボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1895m、ホイールベース2430mmです。

先代モデルに比べ室内空間やドア開口部を拡大し、発表当時、軽バントップクラスの荷室長・荷室幅・荷室高・荷室床面長を実現しています。

パワートレインには軽快な走りと優れた燃費性能を両立する660cc自然吸気エンジンが搭載され、当初は5速マニュアルトランスミッション（MT）車に加え、同5速MTをベースにクラッチおよびシフト操作を自動化した新しいトランスミッション（5AGS）が採用されました。

駆動方式は2WDのほか、パートタイム4WDが設定されています。

利便性ではインパネドリンクホルダーやセンターミドルトレー、フロントドアポケットなど豊富な収納スペースが採用され、最小回転半径4.1mの小回り性能も確保されています。

安全面では、衝突被害軽減ブレーキや誤発進抑制機能、エマージェンシーストップシグナル、DSC＆TCSが導入されました。

2015年の登場以降も継続的な改良がおこなわれており、2019年にはトランスミッションに4速ATを追加、さらに2024年にはCVTを新搭載しています。

今回おこなわれた商品改良では、内外装デザインの刷新、先進安全技術の改良など、多岐にわたるアップデートが施されています。

デザイン面は、エクステリアはフロントグリルをブラックアウトし、バンパー下部の開口部をワイド＆ローな形状に変更することで、より精悍で迫力のあるフロントデザインに刷新しました。

インテリアは全車で内装色をブラックに変更して質感を向上させたほか、新たにデジタルメーターディスプレイや新デザインのステアリングを採用し、視認性と操作性を高めています。

安全性能では、単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせ、検知対象に自動二輪車や自転車を加えた衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を全車に標準装備し、交差点内での出会い頭など幅広いシーンに対応しました。

さらに、フロントバンパーに4つの超音波センサーを内蔵したパーキングセンサー（フロント）や、低速前進時ブレーキサポートを新設定。

発進お知らせ機能には信号切り替わり時にお知らせする機能が追加され、車線逸脱抑制機能や車線逸脱警報機能、標識認識機能も改良および追加されています。

これにより、全車が「サポカーSワイド」および「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」に該当することとなりました。

また、エントリーグレードである「PA」のトランスミッションにCVTを新たに採用しました。これにより、商用利用における燃費性能と静粛性をさらに向上させています。

さらに、新グレードとなる「BUSTER TURBO」が追加されました。

現在のグレード構成は、安全装備の標準化と需要の変化に伴って「PA-S」および「PC（5MT車）」が廃止され、「PA」「PC」「BUSTER」、そして新設された「BUSTER TURBO」となっています。

今回追加された注目の新グレードであるBUSTER TURBOは、近年の市場ニーズに応える形で誕生した、力強い走りと充実の装備を併せ持つ仕様です。

パワートレイン・走行性能においては、他グレードが自然吸気の「660 DOHC VVT」エンジンを搭載しているのに対し、BUSTER TURBOのみインタークーラー付きの「660 DOHC VVT ターボ」エンジンを搭載。

これにより、最高出力64PS・最大トルク95Nmを発揮し、他グレードを大きく上回る力強い動力性能を獲得しています。

駆動方式は2WDと電子制御式のパートタイム4WDから選択可能です。WLTCモード燃費は15.1km／Lです。

また、運転席・助手席の両方にチケットホルダー付バニティミラーが装備されるほか、シートを平らにできる「フルフラットシート機構」を備えた左右分割式のセンターアームレスト付リアシートが備わります。

なお、4名乗車時の荷室長は930mmと、他グレードの975mmに比べてやや短くなります。

ほかにも、後席両側にドアを半ドア位置から自動で全閉する「スライドドアイージークロージャー」を標準装備し、商用から日常使いまで使い勝手を高めました。

新グレードのBUSTER TURBOの価格（消費税込）は、2WD車が178万6400円、4WD車が194万400円に設定されています。

最新の安全技術、洗練されたデザイン、そして力強い走りを手に入れたスクラムバンは、ビジネスからプライベートまで多用途に活躍する軽ワンボックスとして、さらなる魅力を高めたといえます。