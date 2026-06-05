韓国スタバ、カード決済額が1カ月で13億円以上減少　「戦車デー」騒動の余波続く

5.18民主化運動記念日当日に「タンク（戦車）デー」イベントを予告して物議を醸した韓国スターバックスの先月のクレジットカード・デビットカード決済推定金額が、前月より13億円以上減少したことがわかった。

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6月4日、AIテック企業「IGAWorks」の「モバイルインデックス」によると、スターバックスの5月のクレジットカード・デビットカード決済推定金額が1211億9000万ウォン（日本円＝約125億円）と集計された。4月の決済推定金額（1343億2000万ウォン＝約139億円）に比べて131億ウォン（約13億6147万円）ほど減少した数値だ。

週間ベースでも決済額の減少傾向が続いた。

スターバックスの週間決済金額は、5月11〜17日の321億6000万ウォン（約33億4371万円）から、「タンクデー」論争が浮上した18〜24日には236億9000万ウォン（約24億6307万円）に減少し、25〜31日には214億6000万ウォン（約22億3121万円）へと再び減少した。2週連続で減少したことになる。

ただし、当該金額は韓国国内のクレジットカード・デビットカードの決済推定金額であり、法人による口座振込や現金、商品券、簡易決済、アプリ内決済などによる決済金額は合算されていない。

（写真＝時事ジャーナル）

一方、カカオトークの「ギフト」サービスでは、スターバックスの交換券が上位を占めている。同日午後4時時点のカフェカテゴリーでは、スターバックスのeカード5万ウォン（約5200円）交換券が1位、アイスカフェアメリカーノと生クリームカステラのセット交換券が2位、eカード3万ウォン（約3100円）交換券が4位となっている。

（記事提供＝時事ジャーナル）