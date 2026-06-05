「日本が警戒すべき相手だということは分かっている」三笘同僚のオランダ代表GKが語るＷ杯「純粋に楽しみだし、早くピッチに立ちたい」【現地発】

「日本が警戒すべき相手だということは分かっている」三笘同僚のオランダ代表GKが語るＷ杯「純粋に楽しみだし、早くピッチに立ちたい」【現地発】