スポーティさと高級感を両立したスタイル

トヨタは2026年5月12日、「カローラ ツーリング」の一部改良モデルを発売しました。この改良では、特別仕様車「ACTIVE SPORT（アクティブスポーツ）」を60周年記念仕様へアップデート。

さらに、新色となる2種類のボディカラーを追加したほか、Xグレードの標準装備も充実させています。

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そんなカローラ ツーリングには、上質な内外装を演出できるモデリスタのカスタマイズパーツが引き続き設定されています。

カローラは1966年の登場以来、150以上の国と地域で販売されてきた世界的ロングセラーモデルです。1997年には世界累計販売台数がギネス世界記録に認定されました。

現行の12代目カローラシリーズは、グローバル共通のTNGAプラットフォームを採用。コネクティッド技術や先進安全装備を備えている点も特徴です。

2018年6月にはハッチバックタイプの「カローラ スポーツ」が先行発売され、その後2019年9月にセダンの「カローラ」とワゴンの「カローラ ツーリング」が登場しました。

先代「カローラフィールダー」からの大きな変更点として、GA-Cプラットフォームの採用とボディサイズの拡大が挙げられます。現行モデルは3ナンバーサイズとなっています。

今回の一部改良における最大のトピックは、特別仕様車「ACTIVE SPORT」の60周年記念仕様への刷新です。

W×Bグレードをベースに、専用の内外装を採用。さらに、カローラシリーズ誕生60周年を記念したロゴがあしらわれています。

そのほかの改良点として、新色「ニュートラルブラック」と「エモーショナルレッドII」を追加。また、Xグレードにはスマートエントリーとナビレディパッケージを標準装備としました。

一部改良モデルの価格（消費税込、以下同）は244万7500円から339万3500円。特別仕様車「ACTIVE SPORT」は328万2400円（2WD）から349万6900円（E-Four）となっています。

また、カローラ ツーリング向けの純正カスタムパーツとして、モデリスタ製アクセサリーも継続設定されています。

まずエクステリアでは、「MODELLISTAエアロキット（塗装済：15万4000円）」を設定。

フロントスポイラー、サイドスカート、リアスパッツの3点セットで構成され、フロントからリアまで統一感のあるスポーティかつクールなスタイルを演出できます。

さらに、フロントグリルやサイド、ドアハンドル、バックドア、ドアミラーなど各部に装着できるガーニッシュも用意。メッキ調の仕上げによって、さりげない高級感をプラスします。

ブラック×ポリッシュ仕上げの18インチアルミホイールセット（29万9200円）は、標準より大径となる18インチタイヤ＆ホイールを1台分セットにしたもの。足元に存在感を与えます。

インテリアでは、木目調の「インテリアパネルセット（24万4200円）」が注目アイテムです。

インストルメントパネルと左右のパワーウインドウスイッチパネルをセットにし、室内をレトロかつシックな雰囲気へと演出します。

また、「LEDルームランプセット（3万5200円）」は、標準のハロゲンランプに代わり、レンズ全体が発光する面発光タイプを採用。室内やラゲージルームの視認性を高めます。

今回紹介したアクセサリー以外にも、好みに合わせた装備を追加することで、自分だけの特別な1台へと仕上げることができます。