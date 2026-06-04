菅田将暉『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand CeremonyのMCを2年連続で担当
菅田将暉が、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで行われる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand CeremonyのMCに決定した。
■昨年の授賞式ではレッドカーペットにも参加
菅田将暉は昨年もGrand Ceremonyで司会を務めた他、レッドカーペットにも参加し、大きな話題となった。
Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストの発表に加え、豪華アーティストによるパフォーマンスが披露される。
パフォーマンスパートには、Fujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、ちゃんみな、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師（数字・アルファベット・五十音順）の12組が登場する。
■イベント情報
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他
■番組情報
TOKYO MX『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
06/13（土）13:00～16:00
NHK BS / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』
06/13（土）18:00～19:00
NHK総合 / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部』
06/13（土）19:30～20:55
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
NHK 総合 / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部』
06/13（土）21:30～22:50
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
■配信情報
YouTube LIVE『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony [授賞式]』
06/13（土）13:00配信スタート（予定）
YouTube LIVE『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony [授賞式]』
06/13（土）19:30配信スタート（予定）
Lemino『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony 生配信』
06/13（土）13:00～
※後日アーカイブ配信あり
Lemino『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony 生配信』
06/13（土）19:30～
※後日アーカイブ配信あり
ABEMA『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
06/13（土）12:30～イベント終了まで
■関連リンク
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/