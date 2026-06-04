

岩橋玄樹

岩橋玄樹が４日、2026年9月よりツアー「GENKI IWAHASHI TOUR 2026 “LAzarus”」を開催することを発表した。

宮城・東京・大阪の3都市5公演で行われるツアーは、岩橋玄樹にとって新たな挑戦と進化を体現するライブツアーとなる。ツアータイトルである“LAzarus”（ラザロ）には、「復活」「過去を乗り越えて生まれ変わる」という意味が込められており、これまで歩んできた道のりと、これから先へ向かう決意を表現している。

さらに今回の発表に合わせて、現在ニューアルバムを制作中であることも明らかとなった。

アルバムの詳細は後日発表予定だが、岩橋自身が制作に深く携わり、自身の想いやメッセージが色濃く反映された作品になるという。

岩橋玄樹コメント

―ツアータイトル「LAzarus（ラザロ）」の意味について―

「ラザロ」とは、一度失ったものがよみがえること、復活という意味です。人生では、大切な人や夢、希望などを失って、すごく悲しくて、落ち込んで、どうしようもなくなるときがあります。でも、諦めずに頑張れば、もう一度立ち上がることができる。失ったものが戻ってきたり、自分自身が新しく生まれ変わったりするんです。僕は実際にそんな経験をしました。だからこそ、ソロ5周年を迎えるタイミングのツアータイトルに「ラザロ」という名をつけました。＜公演情報＞『GENKI IWAHASHI TOUR 2026 “LAzarus”』2026年9月6日（日）宮城・東京エレクトロンホール宮城開場 16時00分 / 開演 17時00分2026年9月9日（水）東京・LINE CUBE SHIBUYA＜昼公演＞開場 13時30分 / 開演 14時30分＜夜公演＞開場 17時00分 / 開演 18時00分2026年9月20日（日）大阪・サンケイホールブリーゼ＜昼公演＞開場 13時45分 / 開演 14時30分＜夜公演＞開場 17時15分 / 開演 18時00分