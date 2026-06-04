菅田将暉（提供写真）

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【モデルプレス＝2026/06/04】国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では、6月13日に授賞式を開催。Grand Ceremonyの司会を、俳優の菅田将暉が務めることが決定した。

【写真】菅田将暉「MUSIC AWARDS JAPAN」レカペでのタキシード姿

◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」司会＆パフォーマンスアーティスト決定


「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」。Grand CeremonyはNHKにて生放送、YouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、NTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信される。

主要部門の最優秀作品／アーティストが決定するGrand Ceremonyの司会に、菅田が決定。2025年もGrand Ceremony で司会を務めレッドカーペットにも参加し、話題となった。豪華ノミネートアーティストやパフォーマンスアーティストが集うTOYOTA ARENA TOKYOを盛り上げ、日本そしてアジアの音楽をともに世界へと発信していく。パフォーマンスパートはFujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、ちゃんみな、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師の12組のアーティストによるライブで会場を盛り上げる。（modelpress編集部）

◆テレビ放送予定


・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土 ）午後6時00分〜7時30分（NHK BS／NHK BSプレミアム4K）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土） 午後7時30分〜8時55分（NHK総合／NHK BSプレミアム4K）※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土）午後9時30分〜10時50分（NHK総合／NHK BSプレミアム4K）※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり

◆YouTubeライブ配信予定


・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony【授賞式】
6月13日（土）13:00配信スタート（予定）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony【授賞式】
6月13日（土）19:30配信スタート（予定）

◆Leminoライブ配信予定


・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony生配信
6月13日（土） 午後1時00分〜※後日アーカイブ配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony生配信
6月13日（土）午後7時30分〜※後日アーカイブ配信あり

◆ABEMAライブ配信予定


6月13日（土） 午後0時30分〜イベント終了まで
（ABEMA内 MAJチャンネル※当日のみの特別チャンネル）※番組URL：後日発行予定

◆radikoライブ配信予定


radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』授賞式の模様を、国内最大級のラジオ配信プラットフォーム「radiko（ラジコ）」で完全ライブ配信。
6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Premiere Ceremony
6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Grand Ceremony※radikoでライブ配信・1週間のタイムフリー配信あり

◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要


開催日時：2026年6月13日（土）※開催ウィーク：2026年6月5日（金）〜6月13日（土）
会場：TOYOTA ARENA TOKYO他
協力：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）（予定）
後援：東京都、国際交流基金

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