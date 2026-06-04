4日あさは雨や交通の乱れに振り回された方も多いかもしれません。JR在来線は倒木で3時間運転を見合わせ、鹿児島市中心部では長時間の激しい渋滞が発生。朝の通勤ラッシュを直撃しました。

地面をたたきつける雨。視界も白くかすんでいます。停滞する梅雨前線の影響で、4日あさは薩摩、大隅地方を中心に雨脚が強まりました。

鹿児島中央駅では4日あさ、駅員に列車の運行状況を確認する人の姿が…

（霧島市に通学する学生）「（今週は）月曜日だけ学校に行って（運転見合わせで）火・水・木曜日で行けてない」

JRでは倒木

JR九州によりますと、4日午前6時45分ごろ、姶良市の日豊本線・重富駅で、進入してきた上り列車に倒れた木の枝が当たり、運転席の窓ガラスにひびが入りました。乗客およそ500人にけがはありませんでした。

この影響で、鹿児島中央駅と国分駅の間は、3時間にわたり運転を見合わせました。普通列車と特急列車14本に運休または遅れが発生し、2000人に影響が出ました。

JR九州は、倒木の原因について、台風6号や雨が影響した可能性もあるとみて調べています。

鹿児島市中心部は大渋滞

朝の通勤ラッシュを直撃した交通の乱れ。鹿児島市中心部の道路でも…

（記者）「田上小学校前の新川沿いの道路です。時刻はまもなく午前10時ですが、この時間もまだ渋滞が残っています」

朝から長時間の渋滞が発生しました。

武岡トンネルも渋滞

（記者）「武岡トンネルの田上ランプ入口です。武岡トンネルはこの時間もトンネル内ずっと車が連なっているようです」

全長およそ1.5キロの武岡トンネル。混んでいなければ3分ほどで抜けますが、走ったり、止まったりを繰り返し…

（記者）「ようやく武岡トンネルを抜けました。トンネルに入ってから17分半かかりました」

渋滞の原因は…

県警や日本道路交通情報センターによりますと、午前7時半ごろから激しい渋滞がおきました。

例えば、▼国道225号の北行きは脇田橋を先頭に和田まで4.6キロ、▼県道35号では武町交差点を先頭に広木まで3キロ渋滞しました。

渋滞が長引いた背景について、県警は「交通量は多かったが、原因はわからない」としています。

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