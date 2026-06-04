Aぇ! group「でこぼこライフ」×映画『おそ松さん』、主題歌スペシャルPV解禁！本編の未公開シーンも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aぇ! groupが主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』スペシャルPVが公開された。

■6つ子たちの“でこぼこライフ”が切り取られた映像に

このたび公開された映像は、Aぇ! groupらしい疾走感あふれるバンドサウンドとポジティブな歌詞が詰め込まれた主題歌の「でこぼこライフ」と、一部WEB初公開となる映画『おそ松さん』の本編映像を使用した贅沢なスペシャルコラボPV。

映像のなかではAぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村拓哉が演じる6つ子の兄弟たちの他に、彼らを取り巻く個性豊かなキャラクターたちも次々と登場。

主題歌の歌詞と相まって6つ子たちのハチャメチャな日常や兄弟の絆、不器用な青春が描かれている、まさしく6つ子たちの“でこぼこライフ”が切り取られた映像に仕上がっている。

Aぇ! groupのパフルな歌声と『おそ松さん』ワールドをたっぷり堪能できるスペシャルPVをぜひ楽しもう。

■映画情報

『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』

6月12日（金）公開

原作：赤塚不二夫『おそ松くん』

監督：川村泰祐

脚本：宅間孝行

キャスト：Aぇ! group

草間リチャード敬太 西村拓哉

渡邉美穂 大貫勇輔 なえなの 野口衣織（=LOVE）／三宅弘城 木村多江

制作：はちのじ パイプライン

配給：東宝

(C)映画「おそ松さん」製作委員会2026

■リリース情報

2026.05.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「でこぼこライフ」

2026.06.17 ON SALE

SINGLE「でこぼこライフ」

■関連リンク

『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』作品サイト

https://osomatsusan-movie.jp

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/