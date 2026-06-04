４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４９４円６３銭（０・９７％）安の５万７５５円８０銭だった。

２日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、約７割にあたる２３３銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、９３１円４４銭（１・３６％）安の６万７４７０円６９銭だった。

前日の米国市場では、中東情勢の悪化で原油先物価格が上昇したことが嫌気され、主要な株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場でも、半導体関連株の一角を中心に売りが広がった。

読売３３３は３日に８００円超上昇し、終値の最高値を更新していた。市場では、短期的な過熱感も意識されたことで当面の利益を確定する売りも広がり、東証プライム銘柄の約７割が値下がりした。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、５月下旬以降急上昇し、株式市場をけん引してきたソフトバンクグループの１１・２８％が最も大きく、イビデン（８・１４％）、ＧＭＯペイメントゲートウェイ（７・０６％）と続いた。

上昇率は、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（６・０１％）、ディスコ（５・０９％）、光通信（４・９７％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、４４・３５ポイント（１・１１％）低い３９５１・８５。