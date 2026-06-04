沖田愛加アナ、イケメン弟を顔出し公開「遺伝子強い」「美男美女きょうだい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/04】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が6月2日、自身のInstagramを更新。弟を顔出し公開した。
【写真】29歳美人アナ「遺伝子強い」イケメン弟を顔出し
沖田アナは「弟と焼肉 うなぎ美味しすぎたな！！！」とコメントし、焼肉店でのショットを複数枚投稿。豪華料理の写真の数々のほか、横に並んで牛カツのサンドイッチをそれぞれ持っている弟との2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「弟さんイケメンすぎる」「美男美女きょうだい」「どことなく似てる」「遺伝子強い」「仲良しでほっこり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳美人アナ「遺伝子強い」イケメン弟を顔出し
◆沖田愛加アナ、弟を顔出し公開
沖田アナは「弟と焼肉 うなぎ美味しすぎたな！！！」とコメントし、焼肉店でのショットを複数枚投稿。豪華料理の写真の数々のほか、横に並んで牛カツのサンドイッチをそれぞれ持っている弟との2ショットを公開した。
◆沖田愛加アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「弟さんイケメンすぎる」「美男美女きょうだい」「どことなく似てる」「遺伝子強い」「仲良しでほっこり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】