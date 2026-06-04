「味覚は子供でも、健康は違う」がん闘病を告白…BTSメンバーと共演の韓国女優に先輩が助言

ボーイズグループBTSのJINとも共演経験のある女優チ・イェウンが、重要なアドバイスを受けた。

去る6月2日に公開されたNetflixのバラエティ番組『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』第9話では、出演者が食事をしながら会話する姿が収められた。

【写真】兄妹？BTS・JINとチ・イェウンの仲良しSHOT

この日、チ・イェウンは肉を焼きながら「私、ソースが好きで。“お子様の味覚”だ」と話した。

これを耳にしたタレントのユ・ジェソクは、「味覚は子供だけど、もう健康は子供ではないから気をつけて。味覚が1番遅く老いる気がする」と語った。

チ・イェウンが共感すると、ユ・ジェソクは自身の経験も打ち明けた。彼は、「僕も（甘いものが）ものすごく好き。我慢しているのだ」として、「昔はケーキをホールで食べていた」と告白。予期せぬ告白に、チ・イェウンは「信じられない」と驚きを隠せなかった。

ユ・ジェソクは、「人生では、仕方がない。好きなものとお別れしないと」として、「年齢の十の位が変わるたびに、1つずつ手放さなければならない」と語った。これを聞いたチ・イェウンは、「涙が出そうだ」と反応した。

（写真提供＝OSEN）左からチ・イェウン、ユ・ジェソク

一緒にいた俳優イ・グァンスも「10年くらい前、ジェソクさんが『コーヒーを少し減らさなきゃいけない』と言っていた。ジェソクさんは、本当にコーヒーが好きだった」と、ユ・ジェソクの変化した生活習慣について語った。

ユ・ジェソクは、「僕は30代後半になって、タバコをやめた。そのとき『こうして好きなものと別れを告げなければならないんだな』と気づいた」として、「好きなものとそろそろ別れる準備をしなければならない」と改めて強調した。

これに先立ち、チ・イェウンは同番組を通じて、2025年の活動休止中、甲状腺がんの闘病をしていたことを告白した。

当時、彼女は「本来は0.1cmしかなくても転移する可能性があるらしい」として、「私はがんがかなり広がっていたと言われた。だからこそ、一層感謝している」と明かしていた。