衆議院の議員定数削減をめぐり、自民党の鈴木幹事長はきょう、比例代表のみ45議席削減する方針で党内の意見集約を図るよう、高市総理から指示を受けたと明らかにしました。

自民党 鈴木俊一 幹事長

「（高市）総裁からも、政権公約を守る、すなわち、今国会で1割を目標に定数削減を目指す。そして、その削減は比例代表をもって行うよう、党内の意見をまとめてほしいとの意向でありました」

自民党の鈴木幹事長はきょう午後、政治改革本部の会合で衆議院の議員定数について、「比例代表のみ45議席」を削減する方針で議論を進める考えを示しました。

自民党と日本維新の会が「1割を目標に削減する」ことで一致していましたが、具体的な削減方法が焦点となっていました。

自民党 岩屋毅 前外務大臣

「比例だけ減らすというのは、いつ決まったのか。自民党は独裁政党じゃないんですからね。総理総裁一人で決められる話ではないと思いますよ」

会合では一部の議員から反対の声があがりましたが、理解を示す意見が大勢を占めたということです。