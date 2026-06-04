日本代表がメキシコで“神対応”!! 現地の少年は感激「とても感動的な朝だった」「アリガトウ」
日本代表が事前キャンプ地のメキシコで“神対応”をしたようだ。複数の北中米メディアが伝えている。
W杯を控える日本は3日からモンテレイで事前キャンプをスタートさせた。練習場や時間帯が変わるアクシデントにも見舞われつつ、最終準備を進めている。
そうしたなか、メキシコの少年テニスプレーヤーであるラウール・ビジャレアルくんがインスタグラム(@raul_villarrealgonzalez)で、日本代表の選手に遭遇したことを報告。保護者が更新したとみられる投稿には「学校へ向かう途中、ラウールが日本代表に遭遇した。みんながとても親切に彼のアルバムにサインをしてくれたんだ。ワオ!本当に素晴らしい瞬間だった!」と綴られている。
掲載された動画にはカフェに立ち寄ったDF板倉滉、DF瀬古歩夢、DF菅原由勢、DF長友佑都、MF堂安律の姿があり、記念写真に快く応じたほかW杯特集誌にサインする様子もあった。
また、「就寝前になってもラウールの興奮は冷めていない。日本代表の選手たちの振る舞いに感謝の意を表したいと語っている」と綴られた動画ではラウールくんが日本語で「アリガトウ」とコメント。『ラティヌス』や『アス・メキシコ』、『エル・ヘラルド』などの現地メディアも一連の様子を「心温まる瞬間」などと伝えている。
W杯を控える日本は3日からモンテレイで事前キャンプをスタートさせた。練習場や時間帯が変わるアクシデントにも見舞われつつ、最終準備を進めている。
そうしたなか、メキシコの少年テニスプレーヤーであるラウール・ビジャレアルくんがインスタグラム(@raul_villarrealgonzalez)で、日本代表の選手に遭遇したことを報告。保護者が更新したとみられる投稿には「学校へ向かう途中、ラウールが日本代表に遭遇した。みんながとても親切に彼のアルバムにサインをしてくれたんだ。ワオ!本当に素晴らしい瞬間だった!」と綴られている。
また、「就寝前になってもラウールの興奮は冷めていない。日本代表の選手たちの振る舞いに感謝の意を表したいと語っている」と綴られた動画ではラウールくんが日本語で「アリガトウ」とコメント。『ラティヌス』や『アス・メキシコ』、『エル・ヘラルド』などの現地メディアも一連の様子を「心温まる瞬間」などと伝えている。