セブンが「プリッツ」「大粒ラムネ」「チョコボール」無料券を6月4日に追加！アプリ会員限定で半額クーポンもらえる企画も。
セブン-イレブン各店では2026年6月4日から、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。
6月2日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。
・セブン-イレブン
・ミニストップ
・ローソン
・ファミリーマート
・PLUSTA／Bellmart
・デイリーヤマザキ
・ポプラ
「チョコラBBスパークリング」のクーポンも登場
「１個買うと１個もらえる」キャンペーン
6月4日から10日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは3つあります。
1つめの対象商品は、森永「大粒ラムネSUPER ピーチ味」「大粒ラムネ」です。
どちらか1個を購入すると、「大粒ラムネ ソルティライチ」「大粒ラムネ 強炭酸シュワコーラ」「大粒ラムネ」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、森永「ダースプレミアム」の「華やぐ苺」「華やぐ抹茶」「華やかレモン」。
いずれか1個を購入すると、「チョコボール」の「キャラメル」「ピーナッツ」「いちご」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、グリコ「つぶつぶいちご ポッキー」「アーモンドクラッシュ ポッキー」です。
どちらか1個を購入すると、「プリッツ 旨サラダ」「トマトプリッツ」のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、いずれも6月11日から24日まで。
アプリ会員限定でお得に【チョコラBBスパークリング50円引き】
6月4日から17日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のチョコラBBスパークリングを購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●チョコラBB スパークリング GF&ピーチ味
●チョコラBB スパークリング マスカット味
●チョコラBB スパークリング ゼロトリプル
クーポン利用期間は6月4日から24日まで。【キューピーコーワ40円引き】
6月4日から17日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のキューピーコーワシリーズを購入すると、次回使える40円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●興和 キューピーコーワ αドリンク（100mL）
●興和 キューピーコーワ αゼロドリンク（100mL）
●興和 キューピーコーワ iドリンク（100mL）
●興和 キューピーコーワ ヒーリングドリンク（100mL）
●興和 キューピーコーワ αチャージ（100mL）
クーポン利用期間は6月4日から24日まで。【カロリーメイトゼリー半額】
6月4日から24日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のカロリーメイトゼリーを購入すると、次回使える半額クーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●大塚製薬 カロリーメイトゼリー アップル
●大塚製薬 カロリーメイトゼリー グレープフルーツ
●大塚製薬 カロリーメイトゼリー ヨーグルト
クーポン利用期間は6月4日から7月1日まで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ