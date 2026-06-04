セブンが「プリッツ」「大粒ラムネ」「チョコボール」無料券を6月4日に追加！アプリ会員限定で半額クーポンもらえる企画も。

セブン-イレブン各店では2026年6月4日から、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。

6月2日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。

・セブン-イレブン

・ミニストップ

・ローソン

・ファミリーマート

・PLUSTA／Bellmart

・デイリーヤマザキ

・ポプラ

「チョコラBBスパークリング」のクーポンも登場

「１個買うと１個もらえる」キャンペーン

6月4日から10日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは3つあります。

1つめの対象商品は、森永「大粒ラムネSUPER ピーチ味」「大粒ラムネ」です。

どちらか1個を購入すると、「大粒ラムネ ソルティライチ」「大粒ラムネ 強炭酸シュワコーラ」「大粒ラムネ」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、森永「ダースプレミアム」の「華やぐ苺」「華やぐ抹茶」「華やかレモン」。

いずれか1個を購入すると、「チョコボール」の「キャラメル」「ピーナッツ」「いちご」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、グリコ「つぶつぶいちご ポッキー」「アーモンドクラッシュ ポッキー」です。

どちらか1個を購入すると、「プリッツ 旨サラダ」「トマトプリッツ」のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも6月11日から24日まで。

アプリ会員限定でお得に

【チョコラBBスパークリング50円引き】

6月4日から17日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のチョコラBBスパークリングを購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●チョコラBB スパークリング GF&ピーチ味

●チョコラBB スパークリング マスカット味

●チョコラBB スパークリング ゼロトリプル

クーポン利用期間は6月4日から24日まで。

【キューピーコーワ40円引き】

6月4日から17日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のキューピーコーワシリーズを購入すると、次回使える40円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●興和 キューピーコーワ αドリンク（100mL）

●興和 キューピーコーワ αゼロドリンク（100mL）

●興和 キューピーコーワ iドリンク（100mL）

●興和 キューピーコーワ ヒーリングドリンク（100mL）

●興和 キューピーコーワ αチャージ（100mL）

クーポン利用期間は6月4日から24日まで。

【カロリーメイトゼリー半額】

6月4日から24日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のカロリーメイトゼリーを購入すると、次回使える半額クーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●大塚製薬 カロリーメイトゼリー アップル

●大塚製薬 カロリーメイトゼリー グレープフルーツ

●大塚製薬 カロリーメイトゼリー ヨーグルト

クーポン利用期間は6月4日から7月1日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ