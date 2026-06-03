¥È¥è¥¿¤ÎºÇ¿·¡Ö¡È»Í¶î¡É¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ¡Ö¥ê¥Ã¥¿¡¼20.5¥¥í¡×¤ÎÄãÇ³Èñ¡õ¡È¹âµé´¶¡É¤¢¤ë¡ÖÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¬Ì¥ÎÏ¡ª ÀÖ¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ö¹ë²ÚÆâÁõ¡×¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¡È²÷Å¬ÁõÈ÷¡É¤â¥µ¥¤¥³¡¼¤Ê¡ÖºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë Z¡×¤È¤Ï¡©
ÀìÍÑ¤Î°Õ¾¢¤Ç¹âµé´¶¥¢¥Ã¥×¡ÝºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ï¡©
¡¡2026Ç¯5·î¸½ºß¡¢¹ñÆâSUV»Ô¾ì¤Ç¤ÏÅÅÆ°²½¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬´Ä¶ÀÇ½¤äÀè¿ÊÁõÈ÷¤ò¶¯²½¤·¤¿¿··¿SUV¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë1Âæ¤¬¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡É°ìÈÖ¹â¤¤¡É¥È¥è¥¿¤ÎºÇ¿·¡Ö¡È»Í¶î¡É¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ÅÔ²ñÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¾å¼Á¤Ê¾è¤êÌ£¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¥Ï¥ê¥¢¡¼¤Ï¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1997Ç¯¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ï¥ê¥¢¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎSUV¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¹âµé´¶½Å»ë¤ÎÏ©Àþ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ï©ÁöÇËÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¹Ãæ¤Ç±Ç¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä²÷Å¬À¤ò½Å»ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¤Î4ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï2020Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐ¾ì¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë6Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¡Ö¾èÍÑ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÄÌ¾ÎÌ¾ÊÌ½ç°Ì 2026Ç¯4·îÊ¬¡Ê¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò½ü¤¯¡Ë¡×¤Ç¤Ï3911Âæ¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ19°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Ê¤ª¹â¤¤Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï²þÎÉ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢½¾ÍèÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¡ÖS¡×¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡ÖG¡×¤È¡ÖZ¡×¤Î2¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¤È¤Ê¤ê¡¢ÁõÈ÷º¹¤â°ÊÁ°¤è¤ê½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢G¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤â¿·¤¿¤ËPHEV¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢ÁªÂò»è¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÀìÍÑÁõÈ÷¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖZ¡ÈLeather Package¡¦Night Shade¡É¡×¤È¡ÖZ¡ÈNight Shade¡É¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àº×û¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤è¤ê¶¯¤á¤¿»ÅÍÍ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ê¥¢¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¤â¹â²Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖZ¡ÊPHEV E-Four¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4740mm¡ßÁ´Éý1855mm¡ßÁ´¹â1660mm¤ÇÂ¾¥°¥ì¡¼¥É¤È¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀìÍÑÁõÈ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ê¥ë¤ä±ð¤¢¤ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥í¥¢¡¢¥ê¥¢¥ë¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ê¤É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¹âµé´¶¤È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÚºï¸÷µ±¡Ü¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Î19¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢Â¸µ¤Ë¤âÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÁ´4¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢PHEV¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï3¿§¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³×¥·¡¼¥È¤Ë¥À¡¼¥¯¥ì¥Ã¥É¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎËÜ³×¥·¡¼¥È¤ÏZ¥°¥ì¡¼¥É¤ÎPHEV¥â¥Ç¥ë¤ÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î¤ß¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åµé¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤âÈó¾ï¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¤äÁ°ÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÏÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢²÷Å¬À¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËZ¡ÊPHEV¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾ÀÊ8¥¦¥§¥¤¥Ñ¥ï¡¼¥·¡¼¥È¡¢½õ¼êÀÊ4¥¦¥§¥¤¥Ñ¥ï¡¼¥·¡¼¥È¡¢¸åÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¡¼¤ä¡Ö¤ª¤¯¤À¤±½¼ÅÅ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ÏPHEVÀìÍÑ¤ÎAC100V¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥³¥ó¥»¥ó¥È¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÒ³²»þ¤Ê¤ÉÈó¾ï»þ¤ÎÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ´¤«¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¿·¤Î¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤Î¸¡ÃÎÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦ÍÞÀ©µ¡Ç½ÉÕ¤¥ì¡¼¥ó¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¢¥é¡¼¥È¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËZ¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢Á´¼þ°Ï¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤ä¡¢¸åÊýÊâ¹Ô¼Ô¸¡ÃÎµ¡Ç½ÉÕ¤¡Ö¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥¡×¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤¬¤è¤ê¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ177ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯219Nm¡Ë¤ËÁ°¸å¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿PHEV¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤Ë¤ÏÅÅµ¤¼°4WD¡ÖE-Four¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢WLTC¥â¡¼¥É¤Ç20.5km¡¿L¤ÎÇ³ÈñÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Î³¹¾è¤ê¤Ç¤ÏEVÁö¹Ô¤Ë¤è¤ëÀÅ¤«¤Ç³ê¤é¤«¤ÊÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÊý¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï626Ëü100±ß¤Ç¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖG¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡¦2WD¡Ë¡×¤Î371Ëü2900±ß¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ìó250Ëü±ß¹â²Á¤ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²Á³Êº¹¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤ÎÁõÈ÷¤ä²÷Å¬À¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥ê¥¢¡¼¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£