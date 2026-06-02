サントリーは、“果物がおいしいチューハイ”「−196（イチキューロク）〈ルビーグレープフルーツ〉」を7月28日から発売する。

「−196」は、2005年発売のロングセラーブランドで、同社独自の“−196℃製法”を使用している。なかでも、“果物がおいしいチューハイ”「−196」シリーズは、果物の弾けるようなみずみずしさとすっきりした味わい、爽やかなパッケージに好評を得ている。

今回は、今年2月に限定発売し好評を得た〈ルビーグレープフルーツ〉を、通年商品として新たな中味・パッケージで発売し、さらなるファン拡大を図る。

中味は、同社独自の“−196℃製法”によるルビーグレープフルーツ浸漬酒を使用し、同社ならではのブレンド技術によって、“ルビーグレープフルーツの弾けるようなみずみずしさとすっきりした味わい”を楽しめる。

パッケージは、水色のグラデーションを背景に果実のイラストを中央に配することで、中味の特長が伝わるデザインを目指した。

［小売価格］

350ml：159円

500ml：216円

（すべて税別）

［発売日］7月28日（火）

サントリー＝https://www.suntory.co.jp/rtd