二宮和也がSUPER EIGHTの差し入れでラストライブ前日の夕食をとったことを明かす！「同志との関係性があったかい」「前日に使うのエモい」「愛が溢れてる」

【写真】二宮和也がラストライブ前日の夕食をとったSUPER EIGHTの”差し入れ”／嵐ライブ写真

二宮和也が“SUPER EIGHTの皆からもらった物で夕食”をいただいたことをXで報告した。

■「ありがとう。美味しく頂きます」（二宮）

二宮がXに投稿したのは、嵐が5月31日にラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』のファイナルとなる東京ドーム公演を迎える前日の5月30日。

「今日はSUPER EIGHTの皆からもらった物で夕食。脇にはメンバーからのメッセージまで。ありがとう。美味しく頂きます」というメッセージと共に、たこ焼き器の鉄板のアップショットが公開されている。ちなみに脇に添えられているという“メッセージ”は「当人同士のやり取りなのでご勘弁を」とも綴られている。

コメント欄には「同志との関係性があったかい」「ライブ前日に使うのエモい」「エピソードのおすそ分けにほっこり」「愛が溢れてる」「嵐とSUPER EIGHTは私の青春です」などといったファンの声が続々と到着。

嵐公式SNSでは「26年半ありがとう！！！！！」というメッセージと共に、計13点のライブ写真も公開されている。

■SUPER EIGHTからもらったたこ焼き器

「脇にはメンバーからのメッセージまで。ありがとう。美味しく頂きます」と明かした二宮。

■紙吹雪の中での円陣や5人が笑顔で並ぶダンスシーンなど『We are ARASHI』ショット

「26年半ありがとう！！！！！」のメッセージにも、ファンの「こちらこそありがとう」の声が殺到。