「日本来てたの?!」元ENHYPEN・ヒスン改めEVAN、東京散策“エモSHOT”にファン歓喜

元ENHYPENのEVANが、東京散策ショットを公開した。

EVANは最近、自身のインスタグラムを更新し「Tokyo Mini Tour」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】EVAN、東京散策“エモSHOT”

公開された写真には、東京の街を散策するEVANの姿が収められている。EVANは、ブラウンのレザージャケットにデニムを合わせたシンプルなスタイリングを着こなし、洗練されたオーラを放っている。

投稿を見たファンからは「日本来てたの?!」「会いたかった〜」「エモい」「めっちゃカッコいい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝EVAN Instagram）

なお、去る3月にENHYPENからの脱退を発表し、ソロアーティストとして活動すると発表したEVANは、6月のリリースを目標に新曲を準備しているという。

◇EVAN（元ENHYPENヒスン） プロフィール

2001年10月15日生。本名イ・ヒスン。高校生の頃にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、一時はTXTのデビュー候補生に選ばれた。TXTとしてのデビューは逃したが、『I-LAND』を経てENHYPENとしてデビュー。2026年3月10日に脱退し、「EVAN」名義でソロ活動を展開。