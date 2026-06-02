キム・ジェファン、7年ぶりWanna One再集結への思い「やっぱりWanna One」 後輩からの刺激＆日本にいるファンへの感謝も【インタビュー】
7年ぶりに再び集結したWanna Oneの新たな旅路を描いた、Mnet Plusオリジナルリアリティ番組『WANNA ONE GO : Back to Base』の最終回が、きょう6月2日午後6時に配信される。それに合わせ、オリコンニュースでは、ソロ歌手としても活躍するメンバーのキム・ジェファン（KIM JAE HWAN）にインタビューを実施。再集結への思い、日本のファンへのメッセージを聞いた。
【写真】今回は集まれなかったメンバーも一緒に…WANNA ONE
■7年ぶりの再会でも変わらない絆「昨日も会っていたかのよう」
――7年ぶりにWanna Oneとして再集結し、『WANNA ONE GO : Back to Base』を通じて再びメンバーと時間を過ごしていますが、実際に集まってみて「やっぱりWanna Oneだ」と感じた瞬間を教えてください。
久しぶりに集まったにもかかわらず、お互いにふざけ合うテンポや、オープニングセレモニーを準備するときの集中した空気感が、相変わらず体になじんでいるんですよね。すぐに当時の雰囲気に戻るような感覚がありました。練習しているときに、自然と目を合わせるだけで会話の流れがつながることがあって、「あぁ、やっぱりWanna Oneだな」と実感しました。
――久しぶりとは思えないほど自然に感じた場面や、逆に「時間の流れ」を実感した瞬間があれば、あわせてお聞かせください。
控え室で話しているときは、本当に昨日も会っていたかのようにリラックスしていました。お互いの冗談も自然にぽんぽん飛び交って。それぞれが時間を重ねて、いろいろな経験をしてきたからこそ、以前よりもお互いを理解し、思いやる姿を見て「あぁ、随分と時間が流れたんだな」と感じた気がします。昔のなじみ深い雰囲気はそのままなのに、チーム自体の空気感や関係性は、もっと居心地がよくて、以前よりもずっと深まったように感じます。
――久しぶりの再会にもかかわらず、ファンからも「空白を感じさせない」と言われています。ご自身は、メンバーとの関係性の変化や、逆に変わらなかった部分をどのように感じていますか。再集結前に抱いていた印象と、実際に会ってみて変化した部分があれば教えてください。
変わらないのは、お互いを大切に思う気持ちだと思います。長い時間が経っても、会えば変わらず居心地の良い人たちがいるということが本当にありがたいことだなと感じます。そして、以前よりもお互いの話に真剣に耳を傾けるようになったと思います。それぞれが活動を通していろいろな経験をしてきたからこそ、自然とより深く共感できる部分も多くなりました。お互いを思う気持ちが、以前よりもさらに強くなったように感じています。
――『WANNA ONE GO : Back to Base』は世界176の地域で反響を集めています。改めて、Wanna Oneというグループが持つ影響力や、今なお愛され続けている理由をどのように感じていますか。また、日本のファンの皆さんから届いた反応の中で、特に印象に残っている言葉や出来事があれば教えてください。
今でも、変わらずに僕たちを待ち続け、覚えていてくださるファンの方々がいるということに、本当に感謝の気持ちでいっぱいになりました。番組をご覧になって「あの頃の思い出がよみがえった」「また青春に出会えた気分だった」と言ってくださる方が多かったのですが、そのような言葉が特にずっと心に残り続けています。僕たちにとってもWanna Oneは本当に大切な時間であり、忘れられない思い出なので、その気持ちがファンの方々にも自然と伝わったのではないかと思います。
――再集結を通じて、「メンバーの存在は自分にとって特別なんだ」と改めて感じたエピソードがあれば教えてください。また、今だからこそメンバーに伝えたい思いがあればお聞かせください。
一緒に練習して、撮影をするたびに、自然と力が湧いてきました。1人で活動するときとは、また違うエネルギーがあるんですよね。メンバーと一緒にいると、たくさん笑って、たくさん学んだ時間が自然と思い出されました。今はそれぞれが自分の場所で最善を尽くしている、ということだけでも本当に心強く感じます。これからも長く良いご縁が続いていったらうれしいと伝えたいです。
――Wanna Oneとして活動していた頃と比べて、メンバー同士の会話や空気感に“大人になった”と感じる部分はありますか。以前は言えなかったことを、今は素直に話せるようになったなど、関係性の変化を感じる瞬間があれば教えてください。
昔は本当に、毎日をがむしゃらに駆け抜けていましたが、今は、お互いの気持ちやコンディションまで自然と気遣い合えるようになったと思います。気兼ねなく本音を語り合える関係になれたことも、すごくうれしかったです。時間が経つにつれて、メンバーの間にさらに心地よくて健康的なチームワークが生まれたような気がします。
■ZEROBASEONEキム・テレ（KIM TAE RAE）との共演秘話 後輩たちへ伝えたいこと
――『KCON JAPAN 2026』では、後輩であるZEROBASEONEのキム・テレ（KIM TAE RAE）さんとのコラボステージも話題になりました。実際に一緒にステージに立ってみて、どのような時間になりましたか。練習や本番を通して、刺激を受けた部分や、「自分ももっと頑張りたい」と感じた瞬間があれば教えてください。
本当に楽しくて、素晴らしい時間でした。テレさんのステージに対する情熱やエネルギーが、本当にかっこよかったんです。一緒に準備をしながら、僕自身も「もっとステージを愛していこう」と 改めて刺激を受けました。お互いの異なるカラーが合わさることで、新しい雰囲気を生み出せたという点でも意味がありましたし、僕にとっても良い刺激になったステージでした。
――『BOYS PLANET』や『I-LAND2』など、後輩たちと関わる機会も増えていますが、サバイバル番組に挑戦する姿を見ると、当時のご自身と重なる部分はありますか。今だからこそ理解できる“当時の自分の気持ち”や、後輩たちに自然とかけたくなる言葉があれば教えてください。
ステージ一つひとつに真心や切実な思いを込めて準備する姿を見て、僕自身もいろいろなことを考えさせられました。当時はよく分かっていなかったのですが、今振り返ってみると、あの時間そのものが本当に大きな挑戦で、勇気のいることだったんだなと感じます。後輩の皆さんには、結果ももちろん大切ですが、その過程の中で「自分自身」をどうか見失わないでほしい、という言葉を伝えたいです。結局、長く愛される力というのは、それぞれが持つ真心から生まれるものだと思います。
――後輩アーティストとのコラボや番組出演を通じて、「今のK-POP世代ならではの魅力」や刺激を感じた瞬間を教えてください。
ステージに対するエネルギーと表現力が本当に印象的でした。それぞれの個性や魅力を、ステージの上で自然に魅せる姿がものすごく素敵だなと思いました。僕も見ていて勉強になることが多かったです。何よりも、音楽とステージを心から楽しんでいることが伝わってきて、とても良い刺激をたくさんもらいました。
――ジェファンさんご自身、後輩たちにとってどんな先輩アーティストでありたいと思っていますか。実際に後輩と接する際に、意識していることや、大切にしている言葉があれば教えてください。
気軽に声をかけられるような先輩になりたいです。僕自身も活動しながら、周りの温かいひと言や小さな応援に、何度も大きな力をもらいましたから。だから後輩の皆さんも、気負わずに何でも話せるような存在になりたいですし、いつも心から応援してあげたいという気持ちが大きいです。
――ソロデビュー7周年おめでとうございます。今、アーティストとして“変わらず大切にしているもの”と、“これから新しく挑戦したいこと”を教えてください。また、この7年間を振り返った時、ご自身の中で「一番成長した」と感じる部分はどこでしょうか。
ステージと音楽に対する真心は、デビュー当時から今までずっと変わっていません。これからは、より多彩な音楽やステージを通じて、僕だけのカラーをお見せしていきたいです。この7年間を振り返ると、人と音楽に向き合う心が以前よりもずっと強く、揺るぎないものになったなと感じます。何よりも、多くの方々と時間を共にしながら、感謝の気持ちをより深く知ることができた貴重な時間でした。
■「いつも大きな心の支え」日本にいるファンへの感謝
――Wanna One時代から現在まで、日本のファンは変わらず温かい応援を送り続けています。ジェファンさんにとって、日本のファンにはどのような印象がありますか。また、日本で活動する時に楽しみにしていることがあれば教えてください。
いつも大きな心の支えになってくれる存在です。長い間待っていてくださり、変わらない気持ちで応援してくださるということが、本当にありがたいなと思います。日本に行くたびに、会場の雰囲気やファンの方々が送ってくださるエネルギーが、いつも温かい思い出として心に残っています。これからも、もっと近くでたくさんお会いして、一緒に過ごせる機会が増えたらうれしいです。
――日本のファンにとっても、Wanna Oneの再集結は大きなニュースでした。長い時間応援し続けてくれている日本のファンへ、今改めて伝えたい言葉をお願いします。また、今後日本で叶えたい活動や、会いたいステージがあれば教えてください。
長い間、変わらずに待ち続け、応援してくださって本当にありがとうございます。皆さんが送ってくださる温かいお気持ちのおかげで、僕たちももう一度、大切な思い出を作ることができたのだと思います。これからも良い音楽とステージでたくさん皆さんにお会いしたいですし、もっと近い距離で一緒に楽しめる公演も作っていきたいです。いつも感謝の気持ちを忘れず、良い姿をお見せできるよう頑張ります。本当にありがとうございます。
■7年ぶりの再会でも変わらない絆「昨日も会っていたかのよう」
――7年ぶりにWanna Oneとして再集結し、『WANNA ONE GO : Back to Base』を通じて再びメンバーと時間を過ごしていますが、実際に集まってみて「やっぱりWanna Oneだ」と感じた瞬間を教えてください。
久しぶりに集まったにもかかわらず、お互いにふざけ合うテンポや、オープニングセレモニーを準備するときの集中した空気感が、相変わらず体になじんでいるんですよね。すぐに当時の雰囲気に戻るような感覚がありました。練習しているときに、自然と目を合わせるだけで会話の流れがつながることがあって、「あぁ、やっぱりWanna Oneだな」と実感しました。
――久しぶりとは思えないほど自然に感じた場面や、逆に「時間の流れ」を実感した瞬間があれば、あわせてお聞かせください。
控え室で話しているときは、本当に昨日も会っていたかのようにリラックスしていました。お互いの冗談も自然にぽんぽん飛び交って。それぞれが時間を重ねて、いろいろな経験をしてきたからこそ、以前よりもお互いを理解し、思いやる姿を見て「あぁ、随分と時間が流れたんだな」と感じた気がします。昔のなじみ深い雰囲気はそのままなのに、チーム自体の空気感や関係性は、もっと居心地がよくて、以前よりもずっと深まったように感じます。
――久しぶりの再会にもかかわらず、ファンからも「空白を感じさせない」と言われています。ご自身は、メンバーとの関係性の変化や、逆に変わらなかった部分をどのように感じていますか。再集結前に抱いていた印象と、実際に会ってみて変化した部分があれば教えてください。
変わらないのは、お互いを大切に思う気持ちだと思います。長い時間が経っても、会えば変わらず居心地の良い人たちがいるということが本当にありがたいことだなと感じます。そして、以前よりもお互いの話に真剣に耳を傾けるようになったと思います。それぞれが活動を通していろいろな経験をしてきたからこそ、自然とより深く共感できる部分も多くなりました。お互いを思う気持ちが、以前よりもさらに強くなったように感じています。
――『WANNA ONE GO : Back to Base』は世界176の地域で反響を集めています。改めて、Wanna Oneというグループが持つ影響力や、今なお愛され続けている理由をどのように感じていますか。また、日本のファンの皆さんから届いた反応の中で、特に印象に残っている言葉や出来事があれば教えてください。
今でも、変わらずに僕たちを待ち続け、覚えていてくださるファンの方々がいるということに、本当に感謝の気持ちでいっぱいになりました。番組をご覧になって「あの頃の思い出がよみがえった」「また青春に出会えた気分だった」と言ってくださる方が多かったのですが、そのような言葉が特にずっと心に残り続けています。僕たちにとってもWanna Oneは本当に大切な時間であり、忘れられない思い出なので、その気持ちがファンの方々にも自然と伝わったのではないかと思います。
――再集結を通じて、「メンバーの存在は自分にとって特別なんだ」と改めて感じたエピソードがあれば教えてください。また、今だからこそメンバーに伝えたい思いがあればお聞かせください。
一緒に練習して、撮影をするたびに、自然と力が湧いてきました。1人で活動するときとは、また違うエネルギーがあるんですよね。メンバーと一緒にいると、たくさん笑って、たくさん学んだ時間が自然と思い出されました。今はそれぞれが自分の場所で最善を尽くしている、ということだけでも本当に心強く感じます。これからも長く良いご縁が続いていったらうれしいと伝えたいです。
――Wanna Oneとして活動していた頃と比べて、メンバー同士の会話や空気感に“大人になった”と感じる部分はありますか。以前は言えなかったことを、今は素直に話せるようになったなど、関係性の変化を感じる瞬間があれば教えてください。
昔は本当に、毎日をがむしゃらに駆け抜けていましたが、今は、お互いの気持ちやコンディションまで自然と気遣い合えるようになったと思います。気兼ねなく本音を語り合える関係になれたことも、すごくうれしかったです。時間が経つにつれて、メンバーの間にさらに心地よくて健康的なチームワークが生まれたような気がします。
■ZEROBASEONEキム・テレ（KIM TAE RAE）との共演秘話 後輩たちへ伝えたいこと
――『KCON JAPAN 2026』では、後輩であるZEROBASEONEのキム・テレ（KIM TAE RAE）さんとのコラボステージも話題になりました。実際に一緒にステージに立ってみて、どのような時間になりましたか。練習や本番を通して、刺激を受けた部分や、「自分ももっと頑張りたい」と感じた瞬間があれば教えてください。
本当に楽しくて、素晴らしい時間でした。テレさんのステージに対する情熱やエネルギーが、本当にかっこよかったんです。一緒に準備をしながら、僕自身も「もっとステージを愛していこう」と 改めて刺激を受けました。お互いの異なるカラーが合わさることで、新しい雰囲気を生み出せたという点でも意味がありましたし、僕にとっても良い刺激になったステージでした。
――『BOYS PLANET』や『I-LAND2』など、後輩たちと関わる機会も増えていますが、サバイバル番組に挑戦する姿を見ると、当時のご自身と重なる部分はありますか。今だからこそ理解できる“当時の自分の気持ち”や、後輩たちに自然とかけたくなる言葉があれば教えてください。
ステージ一つひとつに真心や切実な思いを込めて準備する姿を見て、僕自身もいろいろなことを考えさせられました。当時はよく分かっていなかったのですが、今振り返ってみると、あの時間そのものが本当に大きな挑戦で、勇気のいることだったんだなと感じます。後輩の皆さんには、結果ももちろん大切ですが、その過程の中で「自分自身」をどうか見失わないでほしい、という言葉を伝えたいです。結局、長く愛される力というのは、それぞれが持つ真心から生まれるものだと思います。
――後輩アーティストとのコラボや番組出演を通じて、「今のK-POP世代ならではの魅力」や刺激を感じた瞬間を教えてください。
ステージに対するエネルギーと表現力が本当に印象的でした。それぞれの個性や魅力を、ステージの上で自然に魅せる姿がものすごく素敵だなと思いました。僕も見ていて勉強になることが多かったです。何よりも、音楽とステージを心から楽しんでいることが伝わってきて、とても良い刺激をたくさんもらいました。
――ジェファンさんご自身、後輩たちにとってどんな先輩アーティストでありたいと思っていますか。実際に後輩と接する際に、意識していることや、大切にしている言葉があれば教えてください。
気軽に声をかけられるような先輩になりたいです。僕自身も活動しながら、周りの温かいひと言や小さな応援に、何度も大きな力をもらいましたから。だから後輩の皆さんも、気負わずに何でも話せるような存在になりたいですし、いつも心から応援してあげたいという気持ちが大きいです。
――ソロデビュー7周年おめでとうございます。今、アーティストとして“変わらず大切にしているもの”と、“これから新しく挑戦したいこと”を教えてください。また、この7年間を振り返った時、ご自身の中で「一番成長した」と感じる部分はどこでしょうか。
ステージと音楽に対する真心は、デビュー当時から今までずっと変わっていません。これからは、より多彩な音楽やステージを通じて、僕だけのカラーをお見せしていきたいです。この7年間を振り返ると、人と音楽に向き合う心が以前よりもずっと強く、揺るぎないものになったなと感じます。何よりも、多くの方々と時間を共にしながら、感謝の気持ちをより深く知ることができた貴重な時間でした。
■「いつも大きな心の支え」日本にいるファンへの感謝
――Wanna One時代から現在まで、日本のファンは変わらず温かい応援を送り続けています。ジェファンさんにとって、日本のファンにはどのような印象がありますか。また、日本で活動する時に楽しみにしていることがあれば教えてください。
いつも大きな心の支えになってくれる存在です。長い間待っていてくださり、変わらない気持ちで応援してくださるということが、本当にありがたいなと思います。日本に行くたびに、会場の雰囲気やファンの方々が送ってくださるエネルギーが、いつも温かい思い出として心に残っています。これからも、もっと近くでたくさんお会いして、一緒に過ごせる機会が増えたらうれしいです。
――日本のファンにとっても、Wanna Oneの再集結は大きなニュースでした。長い時間応援し続けてくれている日本のファンへ、今改めて伝えたい言葉をお願いします。また、今後日本で叶えたい活動や、会いたいステージがあれば教えてください。
長い間、変わらずに待ち続け、応援してくださって本当にありがとうございます。皆さんが送ってくださる温かいお気持ちのおかげで、僕たちももう一度、大切な思い出を作ることができたのだと思います。これからも良い音楽とステージでたくさん皆さんにお会いしたいですし、もっと近い距離で一緒に楽しめる公演も作っていきたいです。いつも感謝の気持ちを忘れず、良い姿をお見せできるよう頑張ります。本当にありがとうございます。