【暴風警報】鹿児島県・枕崎市、阿久根市、指宿市などに発表 00:13時点
気象台は、2日午前0時13分に、暴風警報を枕崎市、阿久根市、指宿市、西之表市、薩摩川内市などに発表しました。
薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、暴風に警戒してください。
【暴風（雪）警報（発表中）】
■鹿児島市
●強風注意報
■鹿屋市
●強風注意報
■枕崎市
●暴風警報【発表】
■阿久根市
●暴風警報【発表】
■出水市
●強風注意報
■指宿市
●暴風警報【発表】
■西之表市
●暴風警報【発表】
■垂水市
●強風注意報
■薩摩川内市
●暴風警報【発表】
■薩摩川内市甑島
●暴風警報【発表】
■日置市
●暴風警報【発表】
■曽於市
●強風注意報
■霧島市
●強風注意報
■いちき串木野市
●暴風警報【発表】
■南さつま市
●暴風警報【発表】
■志布志市
●暴風警報【発表】
■南九州市
●暴風警報【発表】
■伊佐市
●強風注意報
■姶良市
●強風注意報
■三島村
●暴風警報【発表】
■さつま町
●強風注意報
■長島町
●暴風警報【発表】
■湧水町
●強風注意報
■大崎町
●暴風警報【発表】
■東串良町
●暴風警報【発表】
■錦江町
●強風注意報
■南大隅町
●暴風警報【発表】
■肝付町
●暴風警報【発表】
■中種子町
●暴風警報【発表】
■南種子町
●暴風警報【発表】
■屋久島町
●暴風警報【発表】