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気象台は、2日午前0時13分に、暴風警報を枕崎市、阿久根市、指宿市、西之表市、薩摩川内市などに発表しました。

薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、暴風に警戒してください。

【暴風（雪）警報（発表中）】
■鹿児島市
●強風注意報

■鹿屋市
●強風注意報

■枕崎市
●暴風警報【発表】

■阿久根市
●暴風警報【発表】

■出水市
●強風注意報

■指宿市
●暴風警報【発表】

■西之表市
●暴風警報【発表】

■垂水市
●強風注意報

■薩摩川内市
●暴風警報【発表】

■薩摩川内市甑島
●暴風警報【発表】

■日置市
●暴風警報【発表】

■曽於市
●強風注意報

■霧島市
●強風注意報

■いちき串木野市
●暴風警報【発表】

■南さつま市
●暴風警報【発表】

■志布志市
●暴風警報【発表】

■南九州市
●暴風警報【発表】

■伊佐市
●強風注意報

■姶良市
●強風注意報

■三島村
●暴風警報【発表】

■さつま町
●強風注意報

■長島町
●暴風警報【発表】

■湧水町
●強風注意報

■大崎町
●暴風警報【発表】

■東串良町
●暴風警報【発表】

■錦江町
●強風注意報

■南大隅町
●暴風警報【発表】

■肝付町
●暴風警報【発表】

■中種子町
●暴風警報【発表】

■南種子町
●暴風警報【発表】

■屋久島町
●暴風警報【発表】