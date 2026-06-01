財務大臣・片山さつき氏、美容雑誌YouTubeチャンネルで“自身の美容＆人生”を本音で語る 多忙な日々を支える愛用品も紹介
財務大臣・参議院議員の片山さつき氏が1日午後8時に配信される月刊美容誌『美ST』のYouTubeチャンネル『美ST公式チャンネル』に出演する。
【写真】超貴重…空手着で型のポーズを見せる片山さつき氏
動画は、私物バッグとその中身を紹介するパートと、さまざまな質問に答えるパートの二部構成。「最近はあまり買いに行けていないので」と語りながらも、長年の愛用品や、忙しい毎日を快適に過ごす工夫が詰まったアイテムを紹介していく。
トークでは、ご自身の美容や、“J-BEAUTY”こと日本の美容産業の今後について、さらに夫婦関係といった多岐にわたる質問に本音で回答。ここでしか聞けない話題が盛りだくさんとなっている。
【写真】超貴重…空手着で型のポーズを見せる片山さつき氏
動画は、私物バッグとその中身を紹介するパートと、さまざまな質問に答えるパートの二部構成。「最近はあまり買いに行けていないので」と語りながらも、長年の愛用品や、忙しい毎日を快適に過ごす工夫が詰まったアイテムを紹介していく。
トークでは、ご自身の美容や、“J-BEAUTY”こと日本の美容産業の今後について、さらに夫婦関係といった多岐にわたる質問に本音で回答。ここでしか聞けない話題が盛りだくさんとなっている。