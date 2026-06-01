【義母の言葉：嬉しかった編】女神がいた…労いからのサプライズ【第22話まんが】#ママスタショート

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みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？　それともあまりよくない？　嫁姑トラブル……なんてこともよく耳にしますが、心温まるエピソードもたくさんあります。ママたちが経験した「義母に言われて嬉しかった言葉」に関するエピソードを紹介します。



今回のエピソードは、お嫁さんの愚痴から起こった一件。

義母「マホちゃん、ちょっとお疲れ気味？」

産休明けの仕事・子育て・家事に慣れていこうとしている真っ只中のマホさん。慣れてしまえばいいですが、慣れるまでは本当に疲れてくたくたになりそう。

マホ「上げ膳据え膳の旅館とか行って癒されたいなあって思う……」

マホの言葉に大きく頷き共感する義母さん。もうこの共感がうれしい！　さらに「そりゃそうだよね〜」と言いながら、突然義母から差し出されたのは一通の封筒。開封すると、出てきたのは旅館宿泊チケットではありませんか！

義母「孫ちゃん預かるから、息子と泊まってきなさい（はあと）」

これぞ最上級のサプラァイズゥ！！　義母さん、そのタイミングと心意気、にくいですね。

みなさんも義母に言われて嬉しかった言葉、ありますか？

原案・ママスタ　　編集・しらたまよ