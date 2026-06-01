【義母の言葉：嬉しかった編】女神がいた…労いからのサプライズ【第22話まんが】#ママスタショート
みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？ それともあまりよくない？ 嫁姑トラブル……なんてこともよく耳にしますが、心温まるエピソードもたくさんあります。ママたちが経験した「義母に言われて嬉しかった言葉」に関するエピソードを紹介します。
今回のエピソードは、お嫁さんの愚痴から起こった一件。
義母「マホちゃん、ちょっとお疲れ気味？」
産休明けの仕事・子育て・家事に慣れていこうとしている真っ只中のマホさん。慣れてしまえばいいですが、慣れるまでは本当に疲れてくたくたになりそう。
マホ「上げ膳据え膳の旅館とか行って癒されたいなあって思う……」
マホの言葉に大きく頷き共感する義母さん。もうこの共感がうれしい！ さらに「そりゃそうだよね〜」と言いながら、突然義母から差し出されたのは一通の封筒。開封すると、出てきたのは旅館宿泊チケットではありませんか！
義母「孫ちゃん預かるから、息子と泊まってきなさい（はあと）」
これぞ最上級のサプラァイズゥ！！ 義母さん、そのタイミングと心意気、にくいですね。
みなさんも義母に言われて嬉しかった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ
今回のエピソードは、お嫁さんの愚痴から起こった一件。
義母「マホちゃん、ちょっとお疲れ気味？」
産休明けの仕事・子育て・家事に慣れていこうとしている真っ只中のマホさん。慣れてしまえばいいですが、慣れるまでは本当に疲れてくたくたになりそう。
マホの言葉に大きく頷き共感する義母さん。もうこの共感がうれしい！ さらに「そりゃそうだよね〜」と言いながら、突然義母から差し出されたのは一通の封筒。開封すると、出てきたのは旅館宿泊チケットではありませんか！
義母「孫ちゃん預かるから、息子と泊まってきなさい（はあと）」
これぞ最上級のサプラァイズゥ！！ 義母さん、そのタイミングと心意気、にくいですね。
みなさんも義母に言われて嬉しかった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ