築地銀だこ、出前館の注文が“お店価格”に たこ焼きを気軽に好きな場所で楽しめる
築地銀だこを国内以外に展開するホットランドホールディングスは、昨年11月から「銀だこハイボール酒場」においてデリバリーサービス「出前館」の『お店価格』を開始している。きょう1日からは、国内の築地銀だこ326店舗（銀だこハイボール酒場等の酒場業態42店舗含む）にて『お店価格』の実施を拡大する。
【写真】パーティーでも楽しめる「たこ焼（ソース）24個入り」
出前館の対象店舗では、店頭価格と同等の価格で商品を注文できるようになり、より気軽に、よりお得に、“ぜったいうまい!!たこ焼”を自宅やオフィスなど、好きな場所で楽しめる。
近年、デリバリー需要の拡大に伴い“お店と変わらない価格で楽しみたい”というニーズが高まる中、「築地銀だこ」「銀だこハイボール酒場」では、より多くの人が身近に利用できるサービス環境の整備を進めてきた。今回の対象拡大により、全国のより多くのエリアで、築地銀だこの人気商品がお得に注文できる。
さらに、LINEヤフーが提供する月額制サービス「LYPプレミアム」会員に、“築地銀だこ” “銀だこハイボール酒場”それぞれで使える、1200円以上の注文で（送料・手数料除く）300円オフになるクーポンを進呈。詳細は特設サイトまで。
【写真】パーティーでも楽しめる「たこ焼（ソース）24個入り」
出前館の対象店舗では、店頭価格と同等の価格で商品を注文できるようになり、より気軽に、よりお得に、“ぜったいうまい!!たこ焼”を自宅やオフィスなど、好きな場所で楽しめる。
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