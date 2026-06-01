1100人が絶賛！3分で完成の「ふわんふわん蒸しパン」

マグカップで作れるお手軽蒸しパン

おやつや朝食に便利な蒸しパン。今回は、クックパッドの人気の蒸しパンレシピをご紹介。つくれぽ数はなんと1100件以上！ みんなが作りたくなる蒸しパンとは？

材料3つ！3分で作れる手軽さが魅力

使うのは、ホットケーキミックス、牛乳（または水）、砂糖の3つだけ。しかも、特別な器具もなし。おうちにあるマグカップと電子レンジで簡単に作れます。マグカップに材料を入れてぐるぐるかき混ぜて、電子レンジでチンしたら出来上がり！

ふわんふわん食感に感動！つくれぽでも大絶賛

1100人以上の人がこの蒸しパンに挑戦しており、つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも感動のコメントがたくさん届いています。「もっちりふわふわ！ ついついもう一個とおかわりしちゃいそうです」「甘い物が食べたくなって作りしました！すぐ出来ておいしかったです」「あっという間にできました！もちふわでおいしかったです」など、味も食感も大満足の様子。





また、「にんじん入りにしました。子どもがすごい勢いで完食です」「ミルクココアを混ぜて、息子とおいしく頂きました」「チーズ入りで！直ぐに出来るのがいいですね」など、皆さんアレンジしていろいろな味を楽しんでいました。

洗い物も少ないので、ちょっと甘いものを食べたいときや時間のない朝ごはんにもおすすめ。味を変えながら楽しんでみてください！