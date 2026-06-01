ギラギラな塩貝健人「中田ヒデ感あるよね」。猛烈なプレスバック＆鬼キープに脚光「マジ半端ない」「こんのくらい熱くなんなきゃ」
21歳のFWが強烈なインパクトを残した。
５月31日に行なわれた日本代表のアイスランド戦で、塩貝健人は73分に途中出場。果敢にゴールを狙うだけでなく、球際でも激しくバトルした。
試合を配信した『DAZN』の公式インスタグラムが、「誰が見てもわかるギラつき」と綴り、塩貝の魅力を伝える。
猛烈なプレスバックで相手を吹き飛ばす。ルーズボールの奪い合いでは、身体を強く当ててキープする。このワンプレーには以下のようなコメントが寄せられた。
「塩貝マジ半端ない」
「気持ち見えた」
「ナイスファイト！」
「熱く行こうぜ」
「フィジカル強いのすごく助かる！」
「中田ヒデ感あるよね」
「ヒデの若い頃とダブってみえた」
「若い頃の大久保みたい」
「こんのくらい熱くなんなきゃ」
「でも、無駄なファールもあった」
「ギラつきが良い方に向くといいな」
目に見える結果は残せなかったが、存在感は十分だった。なお、試合は小川航基のゴールで日本が１−０の勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】球際で激しくバトル！ 塩貝健人の「誰が見てもわかるギラつき」
５月31日に行なわれた日本代表のアイスランド戦で、塩貝健人は73分に途中出場。果敢にゴールを狙うだけでなく、球際でも激しくバトルした。
試合を配信した『DAZN』の公式インスタグラムが、「誰が見てもわかるギラつき」と綴り、塩貝の魅力を伝える。
猛烈なプレスバックで相手を吹き飛ばす。ルーズボールの奪い合いでは、身体を強く当ててキープする。このワンプレーには以下のようなコメントが寄せられた。
「塩貝マジ半端ない」
「気持ち見えた」
「ナイスファイト！」
「熱く行こうぜ」
「フィジカル強いのすごく助かる！」
「中田ヒデ感あるよね」
「ヒデの若い頃とダブってみえた」
「若い頃の大久保みたい」
「こんのくらい熱くなんなきゃ」
「でも、無駄なファールもあった」
「ギラつきが良い方に向くといいな」
目に見える結果は残せなかったが、存在感は十分だった。なお、試合は小川航基のゴールで日本が１−０の勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】球際で激しくバトル！ 塩貝健人の「誰が見てもわかるギラつき」