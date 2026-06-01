親の介護が必要になったとき、きょうだい間で役割分担をどうするかは大きな問題になります。介護は、性別や出生順だけで担えるものではありません。仕事、家族、住まい、費用負担などを含めて、現実的に考える必要があります。

「長男でしょ？」母の介護をめぐって始まった姉弟のすれ違い

会社員として働く浩介さん（仮名・52歳）は、母・節子さん（仮名・82歳）の介護をめぐり、姉の美和さん（仮名・56歳）と話し合うことになりました。

節子さんは地方の実家で一人暮らしをしていましたが、最近になって転倒が増え、要介護1の認定を受けました。認知機能にも少し不安が出始め、近所の人から「火の消し忘れがあったようだ」と連絡が入ったこともあります。

浩介さんは月に一度ほど帰省し、通院や買い物を手伝っていました。一方、美和さんは実家から車で30分ほどの場所に住んでおり、日常的な見守りを担っていました。

最初は、二人とも「できる範囲で支えよう」と話していました。しかし、介護が長期化するにつれ、美和さんの不満は強くなっていきます。

「私ばかり見てるじゃない」

ある日、美和さんは電話でそう言いました。浩介さんも、申し訳なさは感じていました。しかし浩介さんには妻と高校生の子どもがいて、仕事も忙しく、すぐに実家へ戻れる状況ではありませんでした。

すると美和さんは、こう切り出しました。

「長男なんだから、お母さんと同居してよ」

浩介さんは、すぐには返事ができませんでした。「長男だから」という言葉に、強い違和感を覚えたといいます。

浩介さんは、姉の苦労を否定するつもりはありませんでした。ただ、同居を迫られるなら、曖昧なまま引き受けることはできないと感じました。

数日後、浩介さんは姉と実家で向き合いました。美和さんは、母を施設に入れることには抵抗がありました。

「お母さん、施設は嫌だって言ってるし」

「家で見られるうちは見たほうがいいでしょ」

その言葉に、浩介さんは静かに答えました。

「同居するなら、条件がある」

美和さんは驚いた顔をしました。

「同居するなら、条件がある」弟が提示した現実的な線引き

浩介さんが提示した条件は、三つでした。

一つ目は、介護費用を母の年金と預貯金から優先して使うこと。二つ目は、姉も通院付き添いやショートステイの手続きなどを分担すること。三つ目は、将来の相続で“同居して介護した事実”をきちんと考慮することでした。

「同居するなら、僕の家族の生活も変わる。妻にも負担がかかる。そこを“長男だから当然”で済ませないでほしい」

美和さんは、しばらく黙っていました。

本音では、自分も限界だったのです。仕事をしながら母の様子を見に行き、病院へ連れて行き、近所からの連絡にも対応する。誰かに代わってほしかったのです。

厚生労働省『国民生活基礎調査』でも、要介護者を主に介護する人は同居家族だけでなく、別居の家族や親族も含まれています。家族介護は、特定の一人に負担が集中しやすい問題でもあります。

その後、姉弟はケアマネジャーを交えて話し合いました。

訪問介護、デイサービス、ショートステイを組み合わせ、まずは在宅生活を続ける方向になりました。浩介さんは月2回の帰省と手続き関係を担当し、美和さんは緊急時の近距離対応を担う。費用は母の資産から出し、不足分は姉弟で話し合うことにしました。

「長男だから」という言葉は、話し合いの場から消えました。美和さんは後日、浩介さんに言いました。

「私も、押しつけたかったわけじゃないの。ただ、つらかった」

浩介さんも、姉の言葉を受け止めました。

介護は、誰かの善意だけで続けられるものではありません。親への思いがあっても、仕事や家庭、体力には限界があります。

「家族なんだから」と曖昧にしたまま始めると、やがて不満や相続トラブルにつながることもあります。

浩介さんが姉に突きつけた条件は、母を支えるために、きょうだいが共倒れしないための現実的な線引きだったのです。