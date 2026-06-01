大ヒット映画の続編『プラダを着た悪魔2』を鑑賞。トップファッション誌の編集長と元アシスタントが再びタッグを組み雑誌存続の危機に立ち向かう姿に大興奮の必見作！

大ヒット映画の続編『プラダを着た悪魔2』を鑑賞。トップファッション誌の編集長と元アシスタントが再びタッグを組み雑誌存続の危機に立ち向かう姿に大興奮の必見作！