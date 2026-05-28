◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）の次回登板が３日（日本時間４日）の敵地・ダイヤモンドバックス３戦目に決まった。３１日（同６月１日）に球団が発表。１戦目からシーハン、ラウアー、大谷、ロブレスキの順を予定している。

大谷は前回登板５月２７日（同２８日）の本拠地・ロッキーズ戦では「１番・投手、指名打者」で出場し、６回無安打１失点、７奪三振の好投で５勝目（２敗）を挙げて防御率が規定投球回未到達ながら０・８２。打っても初回先頭の１打席目に、菅野智之投手（３６）から９号先頭打者本塁打を放ち、決勝打となる先制点をたたき出していた。

この日は５月最終戦となる本拠地・フィリーズ戦で、スタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。大谷は今年の５月はこの日まで２４試合で打率２割８分３厘、４本塁打、１８打点。昨年の５月は球団＆自己最多タイ記録の月間１５発と打ちまくったが、今年はやや控えめな数字となっている。６月に絶好調期を迎えることが多い大谷。２３年の１５本を含めて月別最多の６２本塁打をマークしており、勢いをつけて突入したいところだ。