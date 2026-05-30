13歳でアイドルになるも芽が出ず、18歳で後輩のバックダンサーを務めたときには「落ちるところまで落ちた」と失望したと話す元HKT48の村重杏奈さん。実家に逃げ帰るも両親に追い返され、渋々ステージに戻った村重さんは、「太ったふてぶてしい人」になり下がっていました。そこから、本人も想像だにしなかった逆転劇が始まります。

【写真】「太ってた時代とは別人」アイドル活動が好転し始めたころの村重さん ほか（全13枚）

「腫れもの」だった私。まずは不機嫌な自分を卒業しよう

── 13歳からHKT48に所属するも、なかなか人気が出ず18歳で一度実家に帰ったそうですね。ところが、ご両親から「ファンをひとりでも増やしてこい」と追い返され、悶々とアイドルを続ける暗黒時代を経て、20歳を過ぎたころに後輩をイジる先輩として「楽屋番長」の地位を確立されます。

村重さん：実家から追い返された当初は、メンバーにも腫れもの扱いされていましたね。親に「辞めるな」と言われたから仕方なくいる、みたいな感じで。今より10キロくらい太っていたけど、痩せる気もなかったし、かわいい衣装を着こなしたいという気持ちもなくて。挨拶もろくにせず、いつも不機嫌な態度を取っていたので、後輩からしたら困った先輩だったでしょうね…。

今は仲のいいお父さんもかつては「アイドルをやめたい」と実家に帰ってきた村重さんを追い返したことがあるという

20歳を過ぎたあるとき、ずっと悩みを聞いてくれていた地元の友達に「もういい加減アイドル辞めたい」とグチったことがあったんですが、そのときに「本当にやりきったって言えるの？」とビシッと言われて、ハッとしました。私、何の努力もしないで不機嫌なまま、何ひとつやりきってないじゃんって痛感したんです。

親と「卒業を惜しまれる人になるまではアイドルを辞めない」と約束した手前、まずは今の不機嫌な自分を卒業しなきゃと思いました。実は、大人になればなるほど、機嫌悪そうにしている人っていちばん幼稚で恥ずかしいって、薄々気づいてはいたんです。

だからまずは、親しみを感じてもらえるような人になりたい、ちょっとぽっちゃりしていたとしてもせめて優しい人になろうと決意しました。その日から、今まで不機嫌な顔で素通りだったのに「おはようございまーす！」と元気に挨拶してから楽屋に入ったりして（笑）。できることから少しずつ実行していったんです。

王道アイドルには最後までなれなかったけど

── ご自身が少しずつ変わっていくことで、周囲との関係も変わっていったのでしょうか。

卒業間際のころのアイドル活動はかなり充実していたそう

村重さん：私が周囲への態度を少しずつ変えていくことで、積極的に話しかけてくれる後輩、いじってくれる後輩が増え、同期も絡んでくれるようになりました。時間はかかりましたが、少しずつ変わっていったのかなと思います。

そのころから、私が苦肉の策で編み出した「人気の後輩メンバーに絡んで笑いをとる」作戦がうまく行き出して（笑）。後輩の意外な一面をMCでぶっちゃけるトークに、ファンの方がウケてくれるようになったんです。ネタにされた後輩も、わかりやすくおもしろがられることを喜んでくれ、「村重さんにネタにされたい」って言ってくれるようになって。そこからみんなとの距離が縮まっていきました。

HKT48には10年いましたが、心から仕事が楽しいと思えたのは、最後の3年半から4年くらい。短かったけど、すごく充実していて楽しかったです。選抜メンバーの子たちが「村重がいる現場がいい」と言ってくれたことでイベントメンバーに選ばれるようになり、コンサートで「村重コーナー」が設けられたりして。最後までセンターを張る王道アイドルにはなれませんでしたが、「必要不可欠な存在」と言ってもらえるようになったことは本当に嬉しかったですね。

ダメなときはダメと言ってくれる“超古参”の13人

── 23歳で卒業されてからはタレント業に邁進され、今やさまざまなメディアで引っ張りだこの村重さんですが、現在も、昔からのファンを大切にしているそうですね。ご家族や古くからのご友人と同じくらい、つき合いが深いとか。

村重さん：アイドル時代から応援してくれている、“超古参”のファンの方が13人いて。今でも彼らのSNS上の反応は気にかけているし、定期的なチェックを欠かしません。

たとえば、私が何かのメディアで生意気な発言をしたり傲慢な態度を取ったりすると、すかさず「最近しげちゃん、どうしたんだろう、ちょっと変わっちゃったのかな」みたいなことをつぶやいていて。「私、人としてダメな方向にいっちゃってるんじゃ」とハッとさせられるんです。

── 友達でも言いづらいことを言ってくれるんですね。古参とはいえ、そこまで強い結びつきがあるとは意外でした。

村重さん：私、とにかくファンの数が少なくて、そこがアイドルとしていちばん致命的だったんですよ。でも、今は数の問題じゃないと思っています。態度が悪かったら「態度悪いよ」と率直に言ってくれる、家族みたいな濃いつき合いができるファンがついてくれたことには感謝しかなくて。その13人の気持ちが離れてしまうのが、私としてはなによりつらいんです。

だから、「今、自分を見失っているな」とか「もしかして芸能界に染まっちゃっているんじゃないか」などと不安になると、まずはそのファンの方たちのコメントを見にいって、答え合わせをするんです。彼らの感じたことや意見は間違いなく指針になるので。

── 素敵な関係ですね。とはいえ、みなさん一般の方々です。厳しいことを言われたとき、「なんでそんなことを言われなきゃいけないの？」と思うことはなかったのでしょうか。

村重さん：正直、アイドルとして売れなかった10代から20代前半のころはよくそう思っていて、ケンカもしました。でも、私がどんなに嫌な態度を取っても、どんなビジュアルになっても、その人たちはずっと離れずに応援してくれたんですよね。

アイドルのころより売れて、たくさんテレビに出られるようになっても、変わらずイベントに顔を出してくれて。イベントが終わるまで、後ろのほうで親戚みたいに「いやー、しげちゃん大きくなりましたな」って感じで見守ってくれる。本当にありがたいと思ってます。

新しくファンになってくれた方も、今から好きになってくれる方も、みんな大切なんですけど、その13人は、私にとって特別な存在ですね。

取材・文：松崎愛香 写真：村重杏奈