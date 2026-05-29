女優のアン・ハサウェイが、左目の視力をほぼ失った状態で約10年間過ごしていたことを明かした。アンは30代の間、若年性白内障を患い、左目は事実上、失明状態だったという。



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映画「プラダを着た悪魔2」で話題のアンは、ニューヨーク・タイムズ紙のポッドキャスト番組出演時に自身の経験を語り、「ちょっと公表し過ぎかもしれないけど、10年間ほぼ片目が見えなかったの」と告白。さらに「視力への影響はかなり深刻で、左目はほとんど失明状態だった。結局手術を受けることになったけど、ちゃんと見えるようになるまで、自分の状態がどれだけ悪かったのか分かってなかったわ」と振り返った。



その後手術を受けて視力は回復。症状は神経にも負担をかけていたといい、術後は体調も落ち着いたという。



アンは現在の視力について、「今みたいに見えること、そのものが奇跡みたいなものだと思ってる。毎朝目が覚めて普通に見えるだけで、本当に奇跡って感じ」と語り、「2世代くらい前だったら、私みたいな人にはこんな選択肢なかったと思う」と、医療の進歩への感謝も口にした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）