日経225先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1240円高の6万5800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
68245.95円 ボリンジャーバンド3σ
66140.37円 ボリンジャーバンド2σ
65800.00円 29日夜間取引終値
65160.00円 5日移動平均
64693.12円 28日日経平均株価現物終値
64034.78円 ボリンジャーバンド1σ
62925.00円 一目均衡表・転換線
62425.00円 一目均衡表・基準線
61929.20円 25日移動平均
59823.62円 ボリンジャーバンド-1σ
57718.03円 ボリンジャーバンド2σ
57612.27円 75日移動平均
55885.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55612.45円 ボリンジャーバンド3σ
55280.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51690.70円 200日移動平均
株探ニュース
68245.95円 ボリンジャーバンド3σ
66140.37円 ボリンジャーバンド2σ
65800.00円 29日夜間取引終値
65160.00円 5日移動平均
64693.12円 28日日経平均株価現物終値
64034.78円 ボリンジャーバンド1σ
62925.00円 一目均衡表・転換線
62425.00円 一目均衡表・基準線
61929.20円 25日移動平均
59823.62円 ボリンジャーバンド-1σ
57718.03円 ボリンジャーバンド2σ
57612.27円 75日移動平均
55885.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55612.45円 ボリンジャーバンド3σ
55280.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51690.70円 200日移動平均
株探ニュース