　29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1240円高の6万5800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

68245.95円　　ボリンジャーバンド3σ
66140.37円　　ボリンジャーバンド2σ
65800.00円　　29日夜間取引終値
65160.00円　　5日移動平均
64693.12円　　28日日経平均株価現物終値
64034.78円　　ボリンジャーバンド1σ
62925.00円　　一目均衡表・転換線
62425.00円　　一目均衡表・基準線
61929.20円　　25日移動平均
59823.62円　　ボリンジャーバンド-1σ
57718.03円　　ボリンジャーバンド2σ
57612.27円　　75日移動平均
55885.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55612.45円　　ボリンジャーバンド3σ
55280.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51690.70円　　200日移動平均

株探ニュース