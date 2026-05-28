川島海荷「ちょうど半年前に結婚式を挙げました」ウエディングドレス姿披露 夫は競泳・中村克選手
【モデルプレス＝2026/05/28】女優の川島海荷が5月27日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿での挙式の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳子役出身女優「気品あふれる」結婚式でのウエディングドレス姿
川島は、「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」と報告し、挙式での写真を投稿。美しい肩のラインが際立つオフショルダーのウエディングドレスを着用し、ティアラとベールを頭につけて白い花束を持った姿や、レースのケープを羽織った衣装で鏡を見つめる姿などを写真や動画で披露している。
「たくさん写真がありすぎて全然整理しきれていないのですが、少しずつ思い出として載せたいと思います」とつづっている。
この投稿には、祝福の声とともに「気品あふれるドレス姿」「本当に綺麗でウットリ」「ゴージャスで清楚なドレス」「もっと挙式の写真がみたいです」「美しい」といった声が寄せられている。
川島は競泳・中村克選手と2024年12月23日、それぞれのInstagramを通じ結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】32歳子役出身女優「気品あふれる」結婚式でのウエディングドレス姿
◆川島海荷、ウエディングドレス姿披露
川島は、「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」と報告し、挙式での写真を投稿。美しい肩のラインが際立つオフショルダーのウエディングドレスを着用し、ティアラとベールを頭につけて白い花束を持った姿や、レースのケープを羽織った衣装で鏡を見つめる姿などを写真や動画で披露している。
◆川島海荷の投稿に反響
この投稿には、祝福の声とともに「気品あふれるドレス姿」「本当に綺麗でウットリ」「ゴージャスで清楚なドレス」「もっと挙式の写真がみたいです」「美しい」といった声が寄せられている。
川島は競泳・中村克選手と2024年12月23日、それぞれのInstagramを通じ結婚を発表した。（modelpress編集部）
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