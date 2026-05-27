【韓国語クイズ】「고무신（ゴムシン）」の意味は？とある女性のことを表しています！

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「고무신（ゴムシン）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、徴兵がある韓国ならではの言葉！

「고무신（ゴムシン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。