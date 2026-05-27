【韓国語クイズ】「고무신（ゴムシン）」の意味は？とある女性のことを表しています！

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韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「고무신（ゴムシン）」の意味は？

「고무신（ゴムシン）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、徴兵がある韓国ならではの言葉！

「고무신（ゴムシン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ゴム靴」、「入隊した彼を待つ女性」でした！

「고무신（ゴムシン）」は、「ゴム靴」、「入隊した彼を待つ女性」という意味の韓国語です。

もとは、韓国で1920年から1950年ごろまで日常的に履かれていたゴム製の靴のことを表す言葉。

しかし「고무신을 거꾸로 신다（ゴムシヌル コックロ シンタ）」＝「ゴム靴を反対に履く」という言葉が「入隊した彼を待てずに浮気する」ことを表すことから、軍隊に行った彼を待つ女性のことを「고무신（ゴムシン）」と言うようになりましたよ。

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『コネスト』
・『Kpedia』

ライター Ray WEB編集部