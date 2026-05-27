【韓国語クイズ】「고무신（ゴムシン）」の意味は？とある女性のことを表しています！
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「고무신（ゴムシン）」の意味は？
「고무신（ゴムシン）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、徴兵がある韓国ならではの言葉！
「고무신（ゴムシン）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ゴム靴」、「入隊した彼を待つ女性」でした！
「고무신（ゴムシン）」は、「ゴム靴」、「入隊した彼を待つ女性」という意味の韓国語です。
もとは、韓国で1920年から1950年ごろまで日常的に履かれていたゴム製の靴のことを表す言葉。
しかし「고무신을 거꾸로 신다（ゴムシヌル コックロ シンタ）」＝「ゴム靴を反対に履く」という言葉が「入隊した彼を待てずに浮気する」ことを表すことから、軍隊に行った彼を待つ女性のことを「고무신（ゴムシン）」と言うようになりましたよ。
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『コネスト』
・『Kpedia』
ライター Ray WEB編集部