【新宿】全国で4店舗でしかいただけない！スターバックス店舗限定メニュー

エスプレッソを使ったビバレッジと、イタリアンベーカリープリンチのコルネッティを楽しむ、新しいスタイルのカフェベーカリー「スターバックスリザーブカフェ」。現在は全国でも4店舗のみ！ここでしかいただけないコルネッティとエスプレッソビバレッジがあるのはご存じでしたか？スターバックスリザーブカフェ第1号店に行ってきましたので、紹介します。

スターバックスリザーブカフェ限定

コルネッティティラミスと、コールドクラシックムースバニラマキアートをいただきました。

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インパクト大！デザートクロワッサン

コルネッティティラミス

価格:790円(税込)

コルネッティはイタリアンベーカリー「プリンチ」の定番商品、「ザクザク」食感が魅力の進化系クロワッサンです。

2段にカットされたコルネッティにマスカルポーネクリームがたっぷり！コーヒーシロップとグラインドしたプリンチブレンドがプラスされた、ほろ苦い大人な味わい！ボリュームもありデザート感覚でいただけます。

外側はサクッと、中はもっちりとした食感！ナイフでカットするのは崩れやすいので、そのままダイレクトにかぶりつくのが良さそうでした。

おいしすぎるエスプレッソビバレッジ

コールドクラシックムースバニラマキアート

価格:850円(税込)

エスプレッソ2ショットもおすすめとのことで、1つはエスプレッソ2ショット(プラス110円)追加していただきました。

見た目からもとてもおいしそうです！

バニラフレーバーシロップ入りのミルクに、クラシックシロップ入りのムースがたっぷり！このふわふわなミルクムースがとってもおいしい。思わずコルネッティをディップしたくなるようなふわふわ感！口の中でやさしい甘さが広がります。

マキアートは「染み」を意味し、最後にエスプレッソを注いで仕上げてくれます。

ほろ苦いエスプレッソにふんわりと甘いバニラが香ります。全体的にも甘めですので、甘味をおさえたい方や、より一層コーヒー感を楽しみたい方は、エスプレッソ2ショットがおすすめです。

コーヒーディスカバリーカウンターでアレンジ

スターバックスリザーブカフェでは、自由にビバレッジをアレンジできる「ディスカバリーカウンター」が設置されています。アレンジアイテムとして、「カカオニブ」「ピンクペッパー」「ミントパウダー」「黒糖」「シナモン」「アガベシロップ」があります。

「カカオニブ」を追加してみたのですが、ザクザクとした食感にビターな香りがプラスされ、味の変化も楽しめました！「ミントパウダー」も合うそうですよ♡

いかがでしたか？店内はソファー席やカウンター席もあり、家族や友達、お一人様でも入りやすいお店でした。スターバックスリザーブカフェでしかいただけないのも特別がありますね。

お近くに行かれた際は、休憩に行かれてみてはいかがでしょうか。

スターバックスリザーブカフェ

販売店舗:スターバックスリザーブカフェ新宿マルイ本館2階店/スターバックスリザーブカフェ東京スカイツリータウン30F店/スターバックスリザーブカフェ大丸梅田地下1階店/スターバックスリザーブカフェ心斎橋パルコ地下1階店

営業時間:店舗により異なりますので、公式サイトをご確認ください。