フリーアナウンサー宮根誠司（63）が26日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。同日昼に監督辞任が発表された元巨人阿部慎之助監督（47）について言及。阿部監督が現行犯逮捕されたことについて出演弁護士に対し、深掘りする一幕があった。

阿部監督は25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。26日午前0時すぎ、調べを受けた渋谷署から釈放された。

宮根は「阿部監督も長女も警察来ると知らなかった。突然、警察が来た。それで阿部監督も何で警察が来るんだという興奮状態になったってこともありますか？」と出演した高橋知典弁護士に投げかけた。

高橋氏は「あり得そうな話ですよね」と前置きした上で「お酒飲んでてケンカした後だと、どうしても声デカくなっちゃいますから。『誰が呼んだんだよ』っていうそぶりをしたことで、周りの人が騒然としたりして。『まぁまぁ落ち着いて』『うるせぇな、俺、呼ばれる必要ねぇんだ』、こういうやりとりってわりとあったりするんで。こういう部分を捕らえて、現行犯の可能性もある。そういうこともあり得る」と見解を示した。

巨人が確認した事実関係は、5月25日午後6時頃、阿部前監督は、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にけがはなかった。