「背中を押されるのを待っていた」母の死から10ヶ月進まなかった遺品整理、一歩を踏み出した理由
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スマイルライフそらふね片付けチャンネルが「10ヶ月手をつけられなかった遺品整理…母の部屋に残されていた“家族の記録”」と題した動画を公開した。株式会社ソラフネの代表である鳥谷部が、母の死後10ヶ月間手付かずだった実家の遺品整理に向き合う家族の姿を伝えている。依頼者が「背中を押されるのを待っていた」と語る、心の整理と再生のプロセスが収められた動画だ。
動画は、宮城県内の公団住宅での遺品整理の様子から始まる。依頼者は県内に住む弟と、県外に住む姉。前年の4月に母が亡くなった後、弟自身が持病の手術をした事情もあり、10ヶ月間片付けが進まずにいたという。1月に見積もりを依頼したものの、「片付けなきゃいけないのは分かっているけど、先に進むのが怖い」と踏ん切りがつかない状態だった。
しかし、鳥谷部が作業の日付を明確に決めたことで事態は動く。依頼者は「力強かった。前に進むパートナーみたい」と語り、作業日が決まってからの1ヶ月間、休日のたびに実家を訪れ、自ら思い出の品の仕分けを行ったという。「今までここは母がいてご飯が出てくるということをしてたのに、それを片付けなきゃいけないっていうところで、やっぱり何か背中を押されるのを待ってるじゃないけど、そんな気持ちがあったのかな」と、自身の心の変化を吐露した。
鳥谷部は「実家の遺品整理は単なる片付けではありません。それは、ご家族の想いと向き合い新しい一歩を踏み出す大切な時間です」と語る。作業を進める中で、両親の結婚当時の写真や孫が生まれた時の写真など、ダンボール3箱分にも及ぶ大量の家族の記録が発見された。依頼者は「1つのストーリーがちゃんと写真で今残っていて、それを今持って帰ってこられた。1つの区切りとして踏ん切りがついた」と安堵の表情を見せた。
さらに、作業スタッフが仕分けを行う中で、母が大切に保管していた依頼者の「へその緒」や子供の頃の写真、姉の卒業証書なども見つかり、家族の手元へと返却された。
作業を終え、すっきりと片付いた部屋を見渡した依頼者は「捨てたっていう感覚よりは、残せたっていう感覚が強い」と語り、「残しといてくれたんだなっていう、母の気持ちというか、そういうのをちゃんと残してたっていうのが」と感慨深げに振り返った。ただ捨てるだけではない、故人の生きた証を次へと繋ぐ遺品整理の本来の意義が伝わる映像となっている。
動画は、宮城県内の公団住宅での遺品整理の様子から始まる。依頼者は県内に住む弟と、県外に住む姉。前年の4月に母が亡くなった後、弟自身が持病の手術をした事情もあり、10ヶ月間片付けが進まずにいたという。1月に見積もりを依頼したものの、「片付けなきゃいけないのは分かっているけど、先に進むのが怖い」と踏ん切りがつかない状態だった。
しかし、鳥谷部が作業の日付を明確に決めたことで事態は動く。依頼者は「力強かった。前に進むパートナーみたい」と語り、作業日が決まってからの1ヶ月間、休日のたびに実家を訪れ、自ら思い出の品の仕分けを行ったという。「今までここは母がいてご飯が出てくるということをしてたのに、それを片付けなきゃいけないっていうところで、やっぱり何か背中を押されるのを待ってるじゃないけど、そんな気持ちがあったのかな」と、自身の心の変化を吐露した。
鳥谷部は「実家の遺品整理は単なる片付けではありません。それは、ご家族の想いと向き合い新しい一歩を踏み出す大切な時間です」と語る。作業を進める中で、両親の結婚当時の写真や孫が生まれた時の写真など、ダンボール3箱分にも及ぶ大量の家族の記録が発見された。依頼者は「1つのストーリーがちゃんと写真で今残っていて、それを今持って帰ってこられた。1つの区切りとして踏ん切りがついた」と安堵の表情を見せた。
さらに、作業スタッフが仕分けを行う中で、母が大切に保管していた依頼者の「へその緒」や子供の頃の写真、姉の卒業証書なども見つかり、家族の手元へと返却された。
作業を終え、すっきりと片付いた部屋を見渡した依頼者は「捨てたっていう感覚よりは、残せたっていう感覚が強い」と語り、「残しといてくれたんだなっていう、母の気持ちというか、そういうのをちゃんと残してたっていうのが」と感慨深げに振り返った。ただ捨てるだけではない、故人の生きた証を次へと繋ぐ遺品整理の本来の意義が伝わる映像となっている。
YouTubeの動画内容
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