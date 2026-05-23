お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が22日夜、Xを更新。新幹線における「シート倒し角度問題」について、自身の体験をつづった。

真栄田は「以前、新幹線で、後ろのおばさんに、シート倒していいですか？と聞いて『ダメ』と言われた話をしましたが。今日はニュータイプが」と書き出した。

そして「新幹線で、後ろの席の60代くらいの女性に『シート倒してもよろしいでしょうか？』と聞いたら、『いいわよ』と。いいわよが少し『気難しそうだなと』気になりましたが、僕はどうしても寝たかったので、シートをMAXに倒しました。すると女性が、『ちょっと！そこまで倒したら、私の権利が無くなるじゃない！』とキレてきました。『権利？』と思いながら、『あ、はい』と10分の3くらい戻したら、『まだよ！』と言われ、結局、10分の7で納得されました」と後ろの座席の女性との、“シート倒し”をめぐるやり取りを記した。

続けて「僕は新幹線不平等条約だと思いますが、女性が正しくて僕が悪いのでしょうか」と問いかけた。

この投稿に対し「真栄田さんの倒す権利は切符の代金に含まれてるはずです」「不平等すぎる」「『常識の範囲内』って難しいですね」「設計がそうなっているのです。MAX遠慮することありません」「新幹線のシート問題どうにかならぬのか？」などとさまざまな声が寄せられている。